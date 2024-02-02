Двох людей врятували з пожежі в Харкові, ще дев'ятьох евакуювали

О 19:57 1 лютого на шостому поверсі будинку на Великій Панасівській сталася пожежа. Із задимленої квартири рятувальники вивели двох людей. Ще дев'ятьох мешканців будинку евакуювали.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Харківщини.

"По прибуттю перших підрозділів спостерігалось велике полум'я з вікна квартири та сильне задимлення сходової клітини. Під час розвідки рятувальники виявили у задимленій зоні двох людей і негайно вивели їх на свіже повітря, врятувавши життя. Також вони допомогли евакуюватися у безпечне місце ще дев'ятьом мешканцям", — сказано в повідомленні.

Фахівці ДСНС врятували з пожежі двох людей у Харкові, лютий 2024 року. Фото: ДСНС Харківщини

Площа пожежі склала 30 кв. м. Вогонь загасили близько півночі, причина займання встановлюється.

Рятувальник гасить пожежу в Харкові, лютий 2024 року. Фото: ДСНС Харківщини

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube