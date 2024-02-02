Оперативні новини Дніпра та Дніпропетровської області за 2 лютого 2024 року читайте в хроніці подій від редакції Суспільне Дніпро.
Двоє людей поранені через обстріл Нікополя
34-річний чоловік та 63-річна жінка поранені через обстріли Нікополя на Дніпропетровщині 2 лютого. Вони лікуватимуться амбулаторно.
У місті пошкоджені санаторій, п'ять приватних будинків, чотири господарські споруди, лінія електропередач. У Мирівській громаді понівечене аграрне підприємство.
Роковини загибель Кузьми Скрябіна
Дев'ять років тому, 2 лютого 2015 року, в автокатастрофі біля села Лозуватка Криворізького району Дніпропетровщини загинув український співак та лідер гурту "Скрябін" Андрій Кузьменко (Кузьма).
Відбулося зіткнення позашляховика, за кермом якого був співак, і молоковоза. Від отриманих травм Андрій Кузьменко загинув на місці. Він повертався з Кривого Рогу, де напередодні його гурт "Скрябін" грав концерт. У липні 2015 року на місці, де загинув музикант, відкрили пам’ятний знак.
"У мене немає квартири": ексдепутат Царьов відреагував на арешт нерухомості
Колишній народний депутат Олег Царьов відреагував на новину про судовий арешт на його нерухомість. Він, зокрема, сказав, що квартири у Дніпрі, яка є в списку арештованого майна, у нього немає. Інформацію про арешт майна Царьова 2 лютого опублікували на Facebook-сторінці Служби безпеки України.
У Кривому Розі після атаки "шахедів" повіністю відновили електропостачання
Енергетики відновили електропостачання для 103 тисяч родин Кривого Рогу після нічної атаки "шахедів". Наразі всі споживачі зі світлом, повідомили у ДТЕК.
Підозрюваному у вбивстві 11-річної дівчинки обрали запобіжний захід
За клопотанням Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра підозрюваному в умисному вбивстві 11-річної дівчинки обрано запобіжний захід. Його взято під варту без визначення розміру застави строком на 60 діб, повідомили в обласній прокуратурі.
Фінансував збройну агресію РФ: суд арештував нерухомість колишнього нардепа
Суд арештував нерухомість колишнього народного депутата Олега Царьова. Загальна вартість майна становить майже пів мільярда гривень. Після захоплення Криму Царьов переоформив свій санаторій відповідно до законодавства РФ та регулярно сплачує Росії податки зі свого бізнесу.
У Кривому Розі за постачання недоукомплектованих аптечок для військових судитимуть головну лікарку та посадов
У Кривому Розі за фактами розтрати чужого майна в особливо великих розмірах та службової недбалості судитимуть головну лікарку та директора комунального підприємства міської ради.
За даними слідства, у 2022 році комунальне підприємство, яке володіє мережею аптек, та міська лікарня уклали договір про постачання аптечок для військових. Від підприємства до лікарні надійшло 3 тисячі недоукомплектованих необхідними медичними препаратами аптечок, а їхня вартість вдвічі перевищувала ринкову ціну.
Збитки становлять понад 9 мільйонів гривень.
У Кривому Розі після нічної атаки дронами відновили електропостачання для частини абонентів
У Кривому Розі 10,5 тисяч родин знову зі світлом після нічної атаки "шахедами" військ РФ. Енергетики заживляють абонентів за резервними схемами.
Шахтарів Криворіжжя, які опинилися під землею через атаку дронами, підняли на поверхню
113 шахтарів, які опинилися під землею внаслідок знеструмлення через атаку дронами, підняли на поверхню, повідомили у Міненерго.
Безпекова ситуація на Дніпропетровщині у ніч на 2 лютого: зведення ОВА
У ніч на 2 лютого армія РФ атакувала Криворізький район Дніпропетровщини безпілотниками.
Три "шахеди" знищили оборонці з Повітряного командування "Схід". Є влучання, внаслідок чого знеструмлено більш ніж 40 тисяч абонентів. Також під землею опинилися понад 100 робітників двох шахт. Частину з них вже підняли на поверхню. По Нікопольщині вдарили з артилерії. Цілили по Марганцю та Мирівській громаді. Загиблих і поранених немає.
Вимкнення світла на вулицях Дніпра
У Дніпрі 2 лютого через планові ремонтні роботи тимчасово припинять електропостачання на восьми вулицях.
З 8:00 до 17:00 світла не буде за адресами:
- вул. Академіка Янгеля: 5, 7-9, 11, 13;
- вул. Дмитра Кедріна: 47, 49;
- вул. Кедрова: 47;
- вул. Надії Алексєєнко: 108, 112.
З 9:00 до 17:00 електроенергію відключатимуть за адресами:
- вул. Перемоги: 25-31 (непарні), 35-66, 68-84 (парні), 85, 86, 88, 90;
- пров. Анжерський: 1, 2А, 3-9, 11, 13, 123;
- пров. Пожарського: 1-8, 10-16;
- пров. Студентський: 1-15, 17, 19.