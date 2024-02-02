У Кривому Розі за постачання недоукомплектованих аптечок для військових судитимуть головну лікарку та посадов

У Кривому Розі за фактами розтрати чужого майна в особливо великих розмірах та службової недбалості судитимуть головну лікарку та директора комунального підприємства міської ради.

За даними слідства, у 2022 році комунальне підприємство, яке володіє мережею аптек, та міська лікарня уклали договір про постачання аптечок для військових. Від підприємства до лікарні надійшло 3 тисячі недоукомплектованих необхідними медичними препаратами аптечок, а їхня вартість вдвічі перевищувала ринкову ціну.

Збитки становлять понад 9 мільйонів гривень.