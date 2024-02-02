Протягом першого та у ніч проти другого лютого російські війська шість разів обстрілювали територію Миколаївщини. Обстріли з артилерії зафіксували в Очаківській та Куцурубській громадах. Поранених та загиблих немає.

Про це йдеться в ранковому зведені Миколаївської обласної військової адміністрації.

За даними відомства, протягом першого лютого об 11:44, 13:30, 14:21 та у ніч проти другого лютого о 01:50 армія Росії з артилерії обстріляла два населених пункти Куцурубської громади. Поранених та загиблих немає, доповнили в ОВА.

Крім того, учора, об 11:25 артилерійські обстріли зафіксували по акваторії Очаківської громади.

"Сьогодні о 04:54 обстрілів з артилерії зазнало місто Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає", — йдеться у повідомленні.

За інформацією районних військових адміністрацій.

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