Сімсот дев'ятий день війни. Хроніка подій в Одеській області

Ніч з 1 на 2 лютого в Одеській області пройшла без сигналів повітряної тривоги. Більше про події в Одесі та області читайте у хроніці Суспільного.
Від поранень, отриманих на фронті, помер 24-річний захисник з Одеської області
У лікарні Кропивницького помер військовий, житель міста Вилкове на Одещині Тимофій Ройбу. Захисника не стало 31 січня.
Про таке 1 лютого повідомили на сторінці у Facebook Ізмаїльської РВА.
Тимофій отримав поранення під час виконання бойового завдання на сході країни, йдеться у повідомленні.
Про дату прощання з воїном повідомлять згодом, зазначили у Вилківській громаді.
Українські захисники відбили 14 атак на лівому березі Херсонщини
Протягом 1 лютого на Херсонському напрямку Сили оборони відбили 14 атак противника, повідомили у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.
"В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 14 безуспішних штурмових дій", — зазначили військові.