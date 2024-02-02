Сімсот дев'ятий день війни. Хроніка подій в Одеській області

Від поранень, отриманих на фронті, помер 24-річний захисник з Одеської області

У лікарні Кропивницького помер військовий, житель міста Вилкове на Одещині Тимофій Ройбу. Захисника не стало 31 січня.

Про таке 1 лютого повідомили на сторінці у Facebook Ізмаїльської РВА.

Тимофій отримав поранення під час виконання бойового завдання на сході країни, йдеться у повідомленні.

Про дату прощання з воїном повідомлять згодом, зазначили у Вилківській громаді.