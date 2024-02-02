Українські військові відбили 36 штурмів російських військ на східному фронті

Українські військові відбили 36 штурмів російських окупаційних військ на Донеччині та Луганщині. Армія РФ завдала авіаударів по Білогорівці на Луганщині та по 14 населених пунктах Донеччини, серед яких Авдіївка, Очеретина та Вугледар.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ 2 лютого у ранковому зведенні.

За інформацією Генштабу, російські війська з авіації били по Білогорівці на Луганщині та по Тернах, Спірному, Сухій Балці, Новобахмутівці, Новокалиновому, Очеретиному, Авдіївці, Орлівці, Новомихайлівці, Костянтинівці, Єлизаветівці, Вугледару, Новодонецькому, Старомайорському на Донеччині.

На Лиманському напрямку українські військові відбили атаку окупантів в районі Тернів.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбили атаку російських військ поблизу Кліщіївки.

На Авдіївському напрямку українські військові відбили 22 атаки армії РФ, 16 з яких були в районі Авдіївки, а шість — поблизу Первомайського та Невельського.

На Мар’їнському напрямку українські військові продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, тут вони відбили 11 атак російських військ.

На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили атаку армії РФ південніше Золотої Ниви Донецької області.

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