Росія вночі атакувала Україні: вибухи чули в кількох областях, у Раді зареєстрували законопроєкт щодо посилення відповідальності для ухилянтів, які хочуть втекти за кордон та фермерські протести в Нідерландах — Суспільне зібрало головні новини ранку 2 лютого.

Росія безпілотником атакувала підстанцію в Кривому Розі

У ніч на 2 лютого Росія завдала новий масований дроновий удар по південним та центральним областям України. На жаль, є пошкодження на одній з підстанцій НЕК "Укренерго". У місті Кривий Ріг знеструмлені побутові та промислові споживачі.

"Фахівці "Укренерго" та ДСНС оглядають обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи почнуться одразу після закінчення огляду", — повідомили у НЕК "Укренерго".

Доповнення: також вночі вибухи чули на Кіровоградщині та у інших районах Дніпропетровської області.

Посилення покарання для ухилянтів

У Верховній Раді пропонують ухвалити зміни до кримінального законодавства, щоб посилити покарання для ухилянтів від мобілізації. Відповідний законопроєкт опублікували на сайт парламенту.

"З метою ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період... карати позбавленням волі строком від трьох до пʼяти років", — йдеться у документі.

За повторне подібне правопорушення покарання передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

У чинному законодавстві йдеться, що незаконне перетинання кордону карається строком до трьох років позбавлення волі, а повторне порушення — до пʼяти.

Контекст: від 24 лютого 2022 року чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено покидати територію України до закінчення воєнного стану в країні. Проте є чоловіки, які змогли втекти та нелегально перебувають закордоном.

У Нідерландах відбулися протести фермерів

Після протестів фермерів у Польщі, Німеччині та Франції, такі мирні акції дійшли й до Нідерландів, де представники фермерств виїхали на тракторах в Амстердамі, пише NOS.

За його даними, протестувальники на 15 тракторах приїхали на центральну площу Дам в Амстердамі, щоб висловити незгоду з планами ЄС щодо боротьби зі зміною клімату. Поліція зазначила, що акція пройшла в спокійній обстановці.

Ще кілька десятків фермерів зібралися біля будівлі уряду провінції Гелдерланд у місті Арнем. Вони передали регіональним органам влади петицію про незгоду з європейськими кліматичними заходами. Також повідомляється про мирні протести у Вердені та Гронінгені.

Контекст: хвиля протестів європейських фермерів прокотилися кількома країнами ЄС. Мирні мітинги відбуваються у Франції, Німеччині та Польщі.

Японія розробляє плани евакуації населення островів поблизу Тайваню

Уряд Японії створив департамент для допомоги місцевій владі в розробці планів евакуації жителів з островів у Східно-Китайському морі поблизу Тайваню, пише Nikkei.

Управління реагування на надзвичайні ситуації, яке перебуває в управлінні Кабінету міністрів країни сформувало підрозділ, який, як очікується, налічуватиме приблизно десяток членів.

Уряд спонукатиме Окінава та інші префектури в регіоні Кюсю, а також префектуру Ямагуті на головному острові Хонсю розробити плани евакуації протягом наступного фінансового року. Це стало дедалі актуальнішим на фоні загострення між Китаєм та Тайванем.