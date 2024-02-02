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Масована атака дронами. У Кіровоградській області ППО збила три "шахеди", є влучання у підприємство
ВИБУХОбстрілиДронВторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Масована атака дронами. У Кіровоградській області ППО збила три "шахеди", є влучання у підприємство

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У Кропивницькому о 2:55 було чути вибух, о 3:00 ще один. У місті та Кропивницькому районі працювала ППО. Збили три безпілотники. Одному вдалось поцілити в інфраструктурний об'єкт Кіровоградської області. Попередньо — травмованих немає.

Була масована дронова атака на Кіровоградщину та сусідні області, повідомив начальник Кіровоградської ОВА Райкович. Попередньо — без травмованих.

Перша група російських дронів залетіла у повітряний простір України з Миколаївської області курсом на Кіровоградську о 22:46, повідомили в Повітряних силах. О 22:56 на Кіровоградщині оголосили повітряну тривогу.

До 03:00 таких груп безпілотників, які рухались на північний, північно-східний та північно-західний напрямок, було декілька.

О 03:27 вибухи лунали у Кривому Розі, повідомляють кореспонденти Суспільного.

О 04:00 – відбій повітряної тривоги.

Вранці у Повітряних силах ЗСУ повідомили, армія Росії атакувала Україну вночі 24 ударними БпЛА типу "Shahed-136/131". Знищили 11 БпЛА у межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей. Сім безпілотників не досягли своїх цілей і локаційно втрачені.

У Силах оборони півдня уточнили: в їхній зоні відповідальності знищили п'ять БпЛА — три на Кіровоградщині та два на Херсонщині. Один поцілив в інфраструктурний об'єкт Кіровоградської області. Люди не травмувались. Бойова робота підрозділів ППО тривала близько шести годин.

Внаслідок нічної атаки безпілотників на Кривий Ріг у Дніпропетровській області знеструмлені побутові та промислові споживачі. Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго". "Фахівці "Укренерго" та ДСНС оглядають обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи почнуться одразу після закінчення огляду", — йдеться у повідомленні.

У ніч на 31 січня у Кіровоградській області знищили два російські ударні дрони. Повітряна тривога в регіоні тривала з 1:33 до 03:07. За інформацією Повітряних сил ЗСУ, війська РФ атакували Україну 20 "шахедами". Сили ППО знищили 14 безпілотників. Крім цього, запустили три балістичні ракети "Іскандер-М". Тоді внаслідок влучання в Баштанському районі були пошкоджені склади сільськогосподарського підприємства та будівля магазина. Начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович написав, що травмованих та руйнувань немає.

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