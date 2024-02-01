Україна готується до Чорноморської безпекової конференції Міжнародної Кримської Платформи — Джеппар

Україна готується до Чорноморської безпекової конференції Міжнародної Кримської Платформи 2024 року, яка відбудеться у квітні у Софії, що в Болгарії. Під час неї розглянуть безпеку у Чорному морі та зерновий коридор.

Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар на своїй сторінці у Facebook.

"Готуємось до майбутньої Чорноморської безпекової конференції-2024 Кримської платформи. Обговорили захід та загалом задачі та успіхи Кримської Платформи із послом ЄС в Україні та другом нашої країни Катаріною Матерновою", — написала вона.

Джеппар наголосила, що деокупація Криму для безпеки Чорноморського регіону носить ключовий характер.

"Дотримання свободи судноплавства, забезпечення роботи морських портів України, функціонування зернового коридору — все це є запорукою стабільності та продовольчої безпеки далеко за межами чорноморської акваторії", — заявила перша заступниця глави МЗС України.

За її словами, Чорноморська безпекова конференція-2024 стане майданчиком для дискусії між країнами-учасниками та напрацювання рішень щодо відповіді на агресію Росії у Чорному морі.