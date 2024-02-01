2 лютого — 709 день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час
- Під час атаки Сил оборони України по аеродрому "Бельбек" в окупованому Криму було уражено щонайменше три літаки ЗС РФ.
- Суд ООН визнав, що РФ порушила договори про фінансування тероризму і про викорінення расової дискримінації.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україна має змінити тактику для перемоги над РФ і назвав три головних напрямки.
- ГУР заявило про знищення у Криму великого російського ракетного катера "Івановєц".
- Сенат США голосуватиме за двопартійний законопроєкт, який посилить охорону кордону, а також надасть більше допомоги Україні, наступного тижня.
Україна готується до Чорноморської безпекової конференції Міжнародної Кримської Платформи — Джеппар
Україна готується до Чорноморської безпекової конференції Міжнародної Кримської Платформи 2024 року, яка відбудеться у квітні у Софії, що в Болгарії. Під час неї розглянуть безпеку у Чорному морі та зерновий коридор.
Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джеппар на своїй сторінці у Facebook.
"Готуємось до майбутньої Чорноморської безпекової конференції-2024 Кримської платформи. Обговорили захід та загалом задачі та успіхи Кримської Платформи із послом ЄС в Україні та другом нашої країни Катаріною Матерновою", — написала вона.
Джеппар наголосила, що деокупація Криму для безпеки Чорноморського регіону носить ключовий характер.
"Дотримання свободи судноплавства, забезпечення роботи морських портів України, функціонування зернового коридору — все це є запорукою стабільності та продовольчої безпеки далеко за межами чорноморської акваторії", — заявила перша заступниця глави МЗС України.
За її словами, Чорноморська безпекова конференція-2024 стане майданчиком для дискусії між країнами-учасниками та напрацювання рішень щодо відповіді на агресію Росії у Чорному морі.
На цьому Суспільне завершує текстовий онлайн подій 709 дня війни. Нову хроніку 3 лютого — читайте тут.
Армія РФ вдарила по Мирнограду "Гром-Е1" та обстріляла ще сім населених пунктів Донеччини
Протягом 1 лютого російські війська 13 разів обстрілювали вісім населених пунктів Донеччини. Вони били ракетами, авіабомбами, дронами, гатили з РСЗВ, артилерії та танків. По Мирнограду Армія РФ вдарила ракетою "Гром-Е1".
Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.
"Встановлено, що по школі в Мирнограді, за попередніми даними, росіяни вдарили ракетою (бомбою) "Гром-Е1", — повідомили у пресслужбі.
За інформацією поліції, російські війська обстріляли також Авдіївку, Гірник, Мирноград, селища Велику Новосілку, Цукурине, села Веселий Гай, Нетайлове та Торське.
Обстрілами зруйновані та пошкоджені 49 цивільних об'єктів, серед яких
- 41 житловий будинок,
- три навчальних заклади,
- дитсадок, магазин,
- підприємство,
- гараж та господарча споруда.
За інформацією поліції, Авдіївку російські війська обстрілювали ракетами та артилерією. Одна людина отримала поранення, зруйновані дві дев'ятиповерхівки та два приватних будинки.
У Раді назвали, у яку суму обійдеться мобілізація 500 тисяч людей
Мобілізація 500 тисяч військовозобов'язаних і додаткові потреби в закупівлі та модернізації військової техніки можуть потребувати збільшення видатків держбюджету-2024 на суму у 720 млрд грн.
Про це заявила голова комітету Верховної ради з питань бюджету Роксолана Підласа в подкасті Центру економічної стратегії (ЦЕС).
"720 млрд грн додаткової потреби на рік — колосальна сума. Це близько 22,5% усіх наших видатків у 2024 році, і 41% видатків на оборону. А на оборону можна використовувати лише внутрішні ресурси. Кошти міжнародних партнерів на потреби армії витрачати не можна", — сказала вона.
За словами Підласої, збільшити власні надходження на 40% за кілька місяців — "це дуже нетривіальне завдання".
"Здавав" українців на блокпостах: на Миколаївщині СБУ затримала підозрюваного у співпраці з Росією
Служба безпеки затримала чоловіка на Миколаївщині, якого підозрюють у співпраці з російськими військами. Житель Снігурівщини "здавав" українців на блокпостах, які намагалися виїхати під час окупації.
Про це другого лютого повідомили у Службі безпеки України.
За даними відомства, чоловік добровільно погодився "чергувати" на російських блокпостах, що були розташовані на виїздах з населеного пункту.
"Там він зі зброєю в руках зупиняв автомобілі українців та відбирав у них мобільні телефони, паспорти та інші документи для "перевірки". Потім фігурант виводив людей з авто і пропонував їм залишитись на окупованій частині регіону та співпрацювати з рашистами", — йдеться в повідомленні СБУ.
Військові Росії "конфісковували" транспорт, гроші та особисті речі потерпілих, зазначили в повідомленні.
Під час деокупації Снігурівщини, російські війська покинули чоловіка та не забрали його з собою. Підозрюваний переховувався на території регіону, додали в СБУ.
"Для цього намагався бути "непомітним" та періодично змінював адреси проживання. Але співробітники СБУ все ж таки розшукали його і затримали у ході стабілізаційних заходів на деокупованій території області", — зазначили у Службі безпеки.
Станом на друге лютого 2024 року чоловік перебуває під вартою. На підставі доказів йому оголосили про підозру у пособництві державі-агресору. Санкція статті передбачає до 12 років тюрми.
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.
Війська РФ завдали 50 авіаційних ударів та здійснили 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях Сил оборони та населених пунктах. Внаслідок російських атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки та інша цивільна інфраструктура.
- На Сіверському та Слобожанському напрямках армія РФ зберігає присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Окупанти завдали авіаційного удару в районі Вільхуватки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Сеньківка, Прогрес, Зоря, Грем'яч Чернігівської області; Середина-Буда, Бачівськ, Іскрисківщина, Володимирівка, Грабовське, Попівка Сумської області; Уди, Вовчанськ, Мала Вовча, Потихонове Харківської області.
- На Куп’янському напрямку Сили оборони відбитли 4 атаки біля Синьківки та Іванівки Харківської області, де росіяни намагалися прорвати оборону ЗСУ. Також окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка, Табаївка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.
- На Лиманському напрямку українські воїни відбили 3 атаки в районі Тернів Донецької області, де війська РФ, за підтримки авіації, безуспішно намагалися прорвати оборону. Росіяни обстріляли з артилерії та мінометів близько 15 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Серебрянка, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.
- На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки неподалік Богданівки та Кліщіївки Донецької області, де окупанти безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.
- На Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 19 атак біля Авдіївки та ще 10 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області, де армія РФ, за підтримки авіації, безуспішно намагалася прорвати оборону українських військ. Також окупанти завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Олександропіль, Новокалинове, Очеретине Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Бердичі, Степове, Ласточкине, Авдіївка, Первомайське Донецької області.
- На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти 6 разів безуспішно намагалися покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Костянтинівка.
- На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаку південніше Золотої Ниви Донецької області. Окупанти завдали авіаударів в районах Вугледара та Старомайорського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Урожайне, Старомайорське, Рівнопіль Донецької області.
- На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки біля Роботиного та західніше Вербового Запорізької області, де росіяни, за підтримки авіації, безуспішно намагалися прорвати оборону ЗСУ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Левадне, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів, Новоандріївка, П'ятихатки Запорізької області.
- В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку армія РФ не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 6 безуспішних спроб штурму позицій Сил оборони. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Херсон, Берислав, Інгулець Херсонської області та Очаків Миколаївської області. Війська РФ завдали авіаційних ударів в районах населених пунктів Херсон та Республіканець Херсонської області.
В Україну прибули ще дві системи протиповітряної оборони — Зеленський
Про це президент Володимир Зеленський повідомив у вечірньому зверненні.
"Головна новина на сьогодні – новина, якої ми всі давно очікували. Заради якої ми на різних рівнях місяцями працювали. Результат – в Україну прибули ще дві системи протиповітряної оборони. Всі подробиці, звичайно, не варто говорити публічно. Але системи, які збивають усе. Будемо захищати регіони. Поки систем іще недостатньо для повного захисту України, але працюємо заради цього щодня", — сказав президент.
США ввели санкції проти постачальників, які надавали матеріали Ірану для "шахедів"
Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) наклало санкції на мережу, що таємно постачала Ірану матеріали і чутливі технології. Країна їх використовувала для виготовлення балістичних ракет і дронів, зокрема типу Shahed, які використовує Росія для обстрілів України.
Санкції США спрямовані проти чотирьох юридичних осіб з Ірану та Гонконгу, які займались таємним постачанням для іранських компаній. Ці компанії беруть активну участь у підтримці численних іранських військових організацій, зокрема Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР).
"Подальше розповсюдження Іраном своїх новітніх звичайних озброєнь, включно з БпЛА і ракетами, які націлені на американських солдатів, залишається критичною загрозою для стабільності в регіоні. Ми без вагань будемо використовувати весь наш інструментарій, щоб зруйнувати незаконні мережі закупівель, які постачають компоненти для цих систем озброєнь, а також притягнути до відповідальності тих, хто намагається експортувати цю зброю терористичним маріонетковим угрупуванням", — заявив заступник міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом та фінансової розвідки Брайан Нельсон.
Обмеження введені щодо:
- FY International Trading Co., Limited (FYIT) з Гонконгу,
- Duling Technology з Гонконгу,
- Advantage Trading з Гонконгу,
- Narin Sepehr Mobin Istatis (NSMI) з Ірану,
- China Oil and Petroleum Company Limited (COPC) з Гонконгу.
Акції цих компаній у США заблоковано, заборонені транзакції з ними. Крім того, під санкції можуть потрапити особи, які беруть участь у певних операціях із підсанкційними суб'єктами.
В Україні почала роботу Міжнародна коаліція з повернення депортованих дітей
Міжнародна коаліція за повернення українських дітей, у якій співголовують Україна та Канада, розпочала роботу та представила на засіданні в Києві Рамковий документ своєї діяльності.
На початку засідання керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак подякував Канаді та особисто присутній міністерці закордонних справ цієї країни Мелані Жолі за лідерство у створенні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.
Він наголосив, що сьогодні світ турбується про долю заручників Кремля, тому багато країн і міжнародних організацій висловили готовність допомогти Україні повернути депортованих і вимушено переміщених дітей.
До суду скерували справу розвідника російського угруповання "Призрак", якого затримали в Одесі
Розвідника російського угруповання "Призрак" під псевдонімом "Санта", якого влітку затримали в Одесі, судитимуть. Розслідування його справи завершили, а обвинувальний акт скерували до суду, повідомили в управлінні Служби безпеки України в Одеській області.
За даними СБУ, чоловік у травні 2014 року брав активну участь у провокаціях на користь РФ під час масових заворушень в Одесі. Після цього, щоб уникнути відповідальності, втік до тимчасово окупованої частини Луганської області, де добровільно вступив до лав бойовиків.
"Там його призначили командиром розвідувального підрозділу підконтрольного РФ угруповання "Призрак", яке надалі було підпорядковано командуванню 2-го армійського корпусу країни-агресора. За даними слідства, з того часу фігурант під псевдонімом "Санта" воював проти українських військ на сході нашої держави, у тому числі в районі Бахмутської траси", — уточнили в СБУ.
Через деякий час чоловік повернувся до Одеси, де намагався "залягти на дно". Влітку 2023 року його затримали.
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань заради посилення України
"Провів засідання Ставки. Сьогодні пʼять питань. Перше – українське виробництво дронів. План на 2024 рік. Збільшено контракти. Спланували додатковий бюджет саме на дрони і забезпечимо його виконання. Друге питання – снаряди. Виробництво та імпорт. Теж збільшуємо контракти. І пришвидшуємо виробників. Третє – ситуація на фронті. Всі ключові напрямки. Авдіївка – особливо складно. Доповідали головком Залужний та командувачі за напрямками – Москальов, Cирський", — розповів Зеленський.
Він додав, що четверте питання, яке обговорювалося на Ставці, – нарощування фортифікаційних споруд.
"А п'яте питання на ставці – енергетика. Відновлення після російських ударів, фізичний захист енергетики, наші системні кроки. Детальні доповіді. Уряд – Шмигаль, Кубраков. Енергокомпанії – Чернишов, Кудрицький", — зазначив президент.
Війська РФ обстріляли з артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини
Протягом дня, 2 лютого, військові РФ атакували Нікополь та Мирівську громаду, що на Дніпропетровщині. Били по населених пунктах з артилерії. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
У Нікополі поранені 34-річний чоловік та 63-річна жінка. Вони лікуватимуться амбулаторно.
В результаті двох артобстрілів у місті пошкоджені санаторій, п'ять приватних будинків, чотири господарські споруди та лінія електропередач.
Зеленський: Важливо, щоб ОБСЄ зосередила увагу на поверненні наших незаконно депортованих дітей
"Зустрівся з чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних та європейських справ і торгівлі Мальти Ієном Боргом. Мальта почала головувати в Організації з безпеки та співробітництва у Європі. І для України важливо, щоб ОБСЄ зосередила увагу на поверненні наших незаконно депортованих дітей, допомогла нам разом із нашими партнерами повернути їх додому", — написав президент Володимир Зеленський у Telegram.
Кабмін обмежив час перебування захисників на лікуванні за кордоном
Про це повідомив представник уряду у Верховній раді Тарас Мельничук.
"Внесено зміни до постанови КМУ від 05.04.2022 N 411 «Про забезпечення організації направлення осіб із складових сил оборони та сил безпеки, постраждалих у звʼязку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування за кордон». Встановлено, що загальний час перебування захисника України на лікуванні за кордоном, включаючи час переміщення з одного іноземного закладу охорони здоровʼя до іншого та час очікування між плановими хірургічними втручаннями, не може перевищувати 12 місяців підряд", — розповів Мельничук.
У Міноборони відбулося перше засідання ІТ-коаліції. Про що говорили
Держави-учасниці та спостерігачі ухвалили рішення про подальші кроки та закупівлі, що в пріоритеті, повідомили у Міноборони.
У засіданні взяли участь Естонія та Люксембург — це країни-лідери коаліції. Крім них, були представники Бельгії, Великої Британії, Данії, Ісландії, Італії, Латвії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Польщі, США та Японії. До розмови долучилися фахівці з НАТО та Європейського Союзу.
Під час зустрічі Естонія, Люксембург, Данія, Латвія, Литва та Нідерланди підтвердили раніше заявлені внески в коаліцію. Разом ці суми становлять більш як 30 мільйонів євро. Держави запевнили, що готові співпрацювати у сфері цифрової трансформації.
"Наш досвід застосування інновацій на полі бою є унікальним, і ми вважаємо, що ІТ-коаліція може стати майданчиком для взаємодії з партнерами щодо розвитку та випробування технологій", — заявила Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.
Матеріал ZDF про окупований Маріуполь є недопустимим — заява Суспільного Мовлення
Суспільне Мовлення висловило своє обурення та розчарування матеріалом німецького суспільного телеканалу ZDF з окупованого росіянами Маріуполя. Свою реакцію на подію компанія опублікувала ввечері 2 лютого.
Матеріал, що було опубліковано 29 січня на сайті мовника і містить відео (зокрема й живе включення) та текст власного кореспондента, очільника московського бюро ZDF Арміна Кьорпера вводить в оману аудиторію не лише щодо умов життя в окупованому місті, а й природи та наслідків російської агресії.
Попри те, що автор підкреслює, що місто було зруйновано та незаконно окуповано російськими військами, а репортаж не є підтримкою окупації, вважаємо за потрібне звернути увагу на наступні професійні порушення:
- Матеріал було підготовлено з дозволу та сприяння російської окупаційної влади, тобто всупереч українському законодавству, адже знімальна група ZDF потрапила у місто через територію РФ. Цей принциповий момент мав бути озвученим у самому матеріалі: тисячі міжнародних журналістів, та насамперед українців не можуть потрапити у місто, а фраза про те, що група працює у місті "вільно", без перешкод, виглядає як запрошення іншим ЗМІ порушувати закон та співпрацювати з окупаційною владою.
- Твердження автора про те, що до війни Маріуполь був переважно російськомовним містом, а трупа Драмтеатру, який зазнав бомбардування, не могла ставити вистави російською мовою, "а тепер може", звучать маніпулятивно та сприяють поширенню російської пропаганди, яка і використала наратив про пригноблення російськомовних громадян в Україні для виправдання вторгнення та подальшої окупації.
- Припущення автора про те, що переважна більшість жителів міста підтримують Росію, а не Захід, є маніпуляцією, адже Росія не просто піддає репресіям жителів окупованих територій. Вона влаштувала так звану фільтрацію серед жителів, які намагалися евакуюватися, незаконно затримуючи та піддаючи жорстоким тортурам тих, хто "співпрацював" з Україною: державних службовців, журналістів, представників громадянського суспільства.
- Твердження автора про те, що він "не бачив" у Маріуполі спротиву, без згадки вище наведених фактів спотворює картину і створює враження, що жителі цілком підтримують російську окупацію та примусову русифікацію.
- Картина "відбудови" міста окупантами, які його ж і зруйнували, є не лише неповною, а й перекрученою. Відомі факти, де жителям міста нове житло пропонують у кредит і на умовах російського законодавства, і це на тлі того, що тисячі жителів не мають можливості вʼїхати у місто і проконтролювати долю свого житла.
Ми поважаємо бажання професійних медіа працювати незалежно та неупереджено. Але подібні матеріали лише декларують «баланс», насправді маніпулюючи цим поняттям, та поширюють наративи російської пропаганди, сприяючи таким чином виправданню війни, воєнних злочинів та окупації. Ми закликаємо ZDF дати пояснення усім згаданим порушенням, а своїй аудиторії надати ширший контекст описаним у репортажі фактам.
Вірменія хоче налагодити зв'язки зі США і Францією, бо не може більше покладатися на РФ — Пашинян
Вірменія більше не може покладатися на Росію як на свого основного оборонного та військового партнера, оскільки Москва неодноразово підводила її, тому Єреван повинен подумати про налагодження тісніших зв’язків зі Сполученими Штатами та Францією.
Про це заявив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, передає Reuters.
"Нам потрібно зрозуміти, з ким ми дійсно можемо підтримувати військово-технічні та оборонні відносини. Раніше ця проблема була простою, тому що такого питання не було і не було складнощів у створенні концепції. Раніше 95-97% наших оборонних відносин були з РФ. Зараз цього не може бути як з об'єктивних, так і з суб'єктивних причин", — сказав він, відповідаючи на питання про реформування збройних сил Вірменії.
Пашинян сказав, що Вірменія повинна подумати про те, які зв'язки в галузі безпеки їй будувати зі США, Францією, Індією та Грузією.
Прем'єр поставив під сумнів те, чи варто Вірменії залишатися членом Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), очолюваної Росією, і сказав, що країні потрібна нова стратегія національної безпеки та посилення армії.
Пашинян каже, що Росія зазнала невдачі у Вірменії, коли минулого року Азербайджан розпочав блискавичну військову операцію, яка повернула контроль над Нагірним Карабахом, викликавши відтік етнічних вірмен, які там проживають.
Reuters зазначає, що Вірменія довгий час покладалася на Росію як на великого союзника і розміщує російську військову базу в Гюмрі, приблизно за 90 км на північний захід від Єревана, та інші об’єкти. Але Пашинян розлютив Кремль, поставивши під сумнів основи альянсу (ОДКБ).
РФ порушила договори про фінансування тероризму і про викорінення расової дискримінації — Суд ООН
Міжнародний суд ООН визнав, що Росія порушила частини двох договорів: одного про фінансування тероризму та іншого про викорінення расової дискримінації. Про це йдеться у рішенні, зачитаному під час засідання 2 лютого.
Удар по аеродрому "Бельбек" у Криму 31 січня: пошкоджено щонайменше три російські літаки — Ігнат
Під час атаки Сил оборони України по аеродрому "Бельбек" окупованому Криму 31 січня не лише був знищений особовий склад російських військ, а й уражено щонайменше три літаки ЗС РФ.
Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері національного телемарафону "Єдині новини".
За його словами, вже опубліковано супутникові знімки, які це підтверджують.
Документа про відставку Залужного на сьогодні немає — Данілов
Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що "на сьогодні немає" документа стосовно відставки Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. Про це посадовець повідомив у ефірі "Українського радіо" 2 лютого.
Іспанія навчає українських військових технічному обслуговуванню ЗРК Patriot
В іспанському місті Валенсія українські військові проходять навчання з технічного обслуговування зенітно-ракетних комплексів Patriot.
Про це повідомили у Генеральному штабі оборони Іспанії.
Як зазначається, підготовку бійців ЗСУ проводять службовці з командних підрозділів зенітної артилерії (RAAA) зі штабу морської піхоти, еталонного підрозділу для відповідного виду озброєння.
"Іспанія робить це в рамках Місії військової допомоги ЄС для України. Організація, яка матеріалізує допомогу, — це "Координаційний навчальний центр "Толедо", що підпорядковується Оперативному командуванню. Через нього здійснюється управління та координація запитів українського уряду", — вказали у Генштабі.
У Херсоні внаслідок обстрілів РФ зруйнована будівля волонтерського центру
Російські війська вночі 1 лютого обстріляли середмістя Херсона. Поцілили в будівлю волонтерського центру Громадської організації "Місто Сили". Знищені покрівля, техніка, гуманітарна допомога, меблі.
Про наслідки обстрілу волонтерського центру у марафоні "Суспільне. Спротив" розповів голова Громадської організації "Місто Сили" Євген Гілін.
"Зруйновано все приміщення — 450 квадратів не підлягають експлуатації через відсутність покрівлі, перебиті зруйновані перекриття між другим і третім поверхами. Все звалилося на перший поверх, постраждала техніка, гуманітарна допомога, меблі. Ми зараз прибираємо і намагаємося перевезти всі ці речі в інше приміщення", — говорить Гілін.
За його словами, цей офіс працював з квітня 2022 року в окупації. Щомісяця від 12 до 75 тисяч херсонців отримували допомогу. Є ще один склад, на якому зберігається значна частина гуманітарної допомоги.
"Це черговий виклик — ми бачимо щодня сотні обстрілів по цивільній інфраструктурі, причому місто залишається густонаселеним — 90 тисяч людей проживає зараз на території Херсона, Херсонського району. Це люди які потребують постійної підтримки — це вразливі категорії населення", — говорить керівник ГО.
Охоронець, який перебував в гуманітарному штабі не постраждав. За його словами, близького 3:00 після початку обстрілу середмістя, п'ятий російський снаряд прилетів в офіс.
Російські військові з авіації атакували середмістя Херсона: є поранені ДОПОВНЕНО
Російські військові вдень 2 лютого з авіації атакували середмістя Херсона.
Про це у Telegram повідомив керівник МВА Роман Мрочко.
За його інформацією, поранена 73-річна жінка, яка на момент удару перебувала на подвір'ї. Її шпиталізували з контузією та уламковим пораненням.
Також внаслідок авіаудару пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки.
Армія РФ двічі обстріляла Інгулець: поранені чоловік та жінка
Вдень 2 лютого російська армія двічі атакувала Інгулець Херсонської області.
Про це у Telegram повідомила поліція Херсонської області.
За даними ОВА, в обід внаслідок обстрілу постраждала 59-річна жінка. У неї діагностували вибухову травму, поранення голови та ніг. Бригада "швидкої" надала потерпілій меддопомогу на місці.
Пізніше російська армія знову обстріляла населений пункт. 37-річний місцевий житель отримав поранення. З вибуховою травмою та уламковими пораненнями ноги чоловіка доставили до лікарні.
Бундестаг ухвалив бюджет-2024 з допомогою для України на майже 7,6 млрд євро
У Німеччині депутати Бундестагу ухвалили державний бюджет країни на 2024 рік, де на військову допомогу Україні передбачили близько 7,6 млрд євро.
Про ухвалення документа повідомляється на сайті німецького парламенту.
“За” віддали голоси 388 парламентаріїв правлячої коаліції, проти проголосували 279 депутатів.
Цього року уряд ФРН може витратити 476,81 млрд євро. Чисті запозичення мають становити 39,03 млрд євро. На військову допомогу Україні в документі передбачені близько 7,6 млрд євро, передає кореспондент "Укрінформу".
Поки депутати голосували, члени Бундесрату (представництва 16 федеральних земель) чекали, щоби своєю чергою схвалити основний фінансовий документ держави. Вони, як очікується, швидко затвердять рішення Бундестагу.
Бюджет мали ухвалити раніше, але постанова Федерального конституційного суду від 15 листопада 2023 року про невідповідність першого проєкту, запропонованого урядом, змусила правлячу коаліцію переглядати документ з огляду на велику фінансову “діру”, яка утворилась через заборону використовувати гроші Фонду економічної стабілізації. Новий проєкт бюджету розглядався весь цей пленарний тиждень — по кожному міністерству та відомству окремо.
За словами голови бюджетного комітету Хельге Брауна, дебати щодо бюджету на 2024 рік тривали 68 годин 35 хвилин.
"Це три дні і три ночі", — сказав Браун на початку дебатів.
Раніше речник коаліційцного уряду ФРН Штеффен Гебештрайт говорив журналістам, що Німеччина продовжить військову підтримку України і 2024 року. Він не назвав точної допомоги України в новому проєкті держбюджету-2024, але раніше було оголошено, що її збільшать з 4 до приблизно 8 млрд євро.
Роздрібні мережі зможуть брати участь у тендерах на постачання харчів для ЗСУ — Міноборони
З 1 квітня цього року стартує нова архітектура закупівель продуктів харчування для української армії. Міноборони та підприємство "Державний оператор тилу" (ДОТ) презентували роздрібним мережам відповідні умови співпраці.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.
"Головна задача запропонованої моделі — залучити чесний бізнес до безперервного та якісного харчування бійців. Постачання від мереж — один з елементів нової архітектури, яка також включає поставки напряму від виробників та залучення професійних логістичних партнерів", — йдеться у повідомленні.
За словами заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова, Збройні сили України потребують однакових стандартів якості харчів.
"Від Ужгорода до Купʼянська, від Чернігова до Херсона. Мережі супермаркетів можуть його забезпечити, бо вони розбудували свої компанії на конкурентному ринку, шукаючи рішення, підбираючи найкращі інструменти, будуючи стратегії. Тому для Міноборони важливо залучити роздрібні мережі до постачання харчування для ЗСУ. Ми відкриті до співпраці з ритейлерами як локального, так і національного рівня", — сказав Кліменков.
Своєю чергою гендиректор ДОТ Арсен Жумаділов заявив, що підприємство працює над тим, щоб статус постачальника для ЗСУ нарешті став предметом гордості для чесного бізнесу.
"Нульова толерантність до корупції, професійність та відкритість до суспільства – основа нашої співпраці з учасниками ринку. Разом ми маємо забезпечити ЗСУ якісним харчуванням, щоб вони могли сфокусуватись на головній місії", – наголосив Жумаділов.
Рішення щодо використання заморожених російських активів буде ухвалено у 2024 році — Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна спільно з партнерами у 2024 році досягне рішення стосовно використання заморожених російських активів.
Про це глава МЗС повідомив на пресконференції зі своєю канадською колегою Мелані Жолі у Києві, передала кореспондентка Суспільного.
"Рішення буде ухвалено у 2024, я не маю в цьому сумнівів, знаючи динаміку цих дискусій. Питання у тому, що рішення має свої складнощі й можливо буде ухвалюватися частинами. Спочатку щодо податку на прибуток замороженого активу, самого прибутку і з рештою самого активу", — зазначив Кулеба.
Однак, як підкреслив міністр, робота в цьому напрямку триває, "є перші результати й те, що це рішення буде у 2024 році — це факт".
Глава МЗС з гумором пояснив, що "в ідеалі ми б хотіли, аби всі заморожені російські активи були завантажені на заарештований в Канаді російський літак і прилетіли в Україну, де зможемо їх використовувати".
"А якщо без жартів, то сподіваюся, що Канада завершить усі судові та юридичні процедури, та цей літак стане важливим символом, важливим прецедентом, передачі не фінансового, а матеріального російського активу Україні", — додав дипломат.
Своєю чергою Жолі у цьому контексті наголосила, що Канада наразі ввела 2 800 санкцій проти Росії та громадян держави-агресора.
"Ми заморозили банківські рахунки, які стосуються компанії Абрамовича. Мета полягає в тому, аби виграти саме ті судові справи, що вже є в суді. Ми прагнемо це зробити, щоб санкційний режим працював", — пояснила очільника канадського зовнішньополітичного відомства.
ЄС виділив Україні 50 млрд євро: Орбан заявив про досягнення своєї мети
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що він зробив усе заради своєї країни перед тим, як погодився на угоду ЄС про надання нової допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро.
Про це повідомляє Reuters.
За словами Орбана, він уникнув ризику втрати коштів, виділених ЄС для Будапешта зі спільної скарбниці блоку.
"Якби ця угода не була досягнута і Угорщина продовжувала б використовувати своє право вето, тоді 26 держав-членів погодилися б надіслати гроші в Україну ... і забрали б кошти, призначені для Угорщини, і направили б їх в Україну як ну – що у цьому хорошого? Ми не відправляємо зброю в Україну, ми отримуємо гроші з Брюсселя, і ми будемо сприяти цивільному фінансуванню України", – сказав Орбан.
Напередодні у Twitter він заявив, що виконав свою місію.
"Місія виконана. Кошти Угорщини не опиняться в Україні, і ми маємо механізм контролю наприкінці першого та другого року. Наша позиція щодо війни в Україні залишається незмінною: потрібне припинення вогню і мирні переговори", — написав він.
Згідно з практикою ЄС, неможливо, щоб гроші, виділені державі-члену в бюджеті Євросоюзу або у тому, що відомо як фонд відновлення, забрали та передали країні за межами блоку.
З ТОТ Запорізької і Херсонської областей повернули ще четверо дітей
Ще четверо дітей 2 лютого 2024 року повернула команда Save Ukraine з окупованої частини Запорізької та Херсонської областей.
Про це у Telegram повідомив засновник і керівник благодійної організації "Save Ukraine" Микола Кулеба.
За його даними, дітям, яких повернули з тимчасово окупованих територій — від 0 до 16 років.
Умєров відсторонив керівника одного з департаментів Міноборони через підозру в "справі Лієва"
Міністр оборони Рустем Умєров відсторонив від виконання службових обов'язків керівника Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МО Тоомаса Нахкура.
Про це повідомили у Telegram-каналі відомства.
Як зазначається, відповідне рішення очільник Міноборони схвалив 1 лютого за клопотанням свого заступника Івана Гаврилюка.
"Причина відсторонення — оголошення підозри у кримінальному провадженні. Підозра Тоомасу Нахкуру була вручена 27 січня 2024 року", — вказали у міністерстві.
Жолі — на зустрічі з Кулебою в Києві: "Канада та Україна започаткують коаліцію для повернення українських дітей"
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 2 лютого провів зустріч зі своєю канадською колегою Мелані Жолі, яка прибула до Києва з робочим візитом.
Про це повідомила кореспондентка Суспільного.
На пресконференції після зустрічі Кулеба зазначив, що постійно перебуває з Жолі на зв'язку в телефонному режимі.
"Хочу подякувати Мелані особисто, що з першого дня повномасштабного вторгнення була поруч, допомагала вирішувати проблеми, з якими ми стикалися у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ", — сказав міністр.
Глава МЗС підкреслив, що Канада — близький друг України й відносини між державами "вже на тому рівні, коли переговори відбуваються без будь-яких протокольних дипломатичних грантів".
"Сьогодні ми говорили про політику, економіку, чекаємо на ратифікацію угоди, доповнення угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою. Працюємо над питанням використання заморожених активів РФ в інтересах відновлення України", — розповів Кулеба.
За словами міністра, у ході зустрічі також говорили про:
- нові ранги санкцій проти Росії,
- реалізацію української Формули миру, де Канада співголовує у 4 пункті — звільнення полонених та депортованих осіб.
"Хочу відзначити особливу роль, яку Мелані і Канада відіграють у справі повернення українських дітей, викрадених Росією. Особиста відданість Жолі та Канади у цьому питанні — яскравий приклад лідерства у захисті прав людини", — наголосив глава МЗС.
Кулеба додав, що механізм, який запропонувала Канада для вирішення цієї проблеми, є дієвим і Україна сподівається, що держави будуть активно брати участь у зусиллях повернення українських дітей.
"Окрема тема переговорів — тема зброї. Продовжуємо працювати над посиленням систем ППО та іншої зброї, якою нам може допомогти Канада. Канада — один з тих друзів, у яких немає жодних причин сумніватися", — підсумував міністр.
Своєю чергою Жолі заявила, що Канада пишається тим, що є другом України та стоїть поруч із першого дня боротьби.
"Це мій четвертий приїзд в Україну і мені дуже приємно не тільки повернутися сюди, зустрічатися з вами, з президентом, а й відчувати силу українського духу", — зазначила дипломатка.
Очільниця зовнішньополітичного відомства поінформувала, що "Канада та Україна 2 лютого започаткують коаліцію для повернення українських дітей".
"Канада буде задіювати сітку в усьому світі й говоритиме з багатьма державами: Мексика, Бразилія, Південна Африка, Катар. І звідти будемо певним чином інформувати хто ці діти. Переконувати держави, щоб вони об'єднувались в цьому питанні й будемо працювати із тими державами, які мають прямі відносини з РФ, щоб певним чином сприяти, аби діти верталися додому. Кожна дитина, яка вертається додому — це перемога", — додала Жолі.
Глава МАГАТЕ заявив про зниження темпів виробництва високозбагаченого урану Іраном
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що Іран знизив темпи виготовлення високозбагаченого урану.
Про це голова МАГАТЕ повідомив у коментарі The New York Times.
Гроссі зазначив, що Іран все ще додає до своїх поставок уран, збагачений до 60 відсотків чистоти, який можна швидко збагатити до рівня, необхідного для виробництва ядерної зброї, але сплеск, що розпочався відразу після бойових дій Ізраїлю в Секторі Газа у відповідь на вторгнення бойовиків угруповання ХАМАС 7 жовтня, ймовірно, зменшився.
"Спостерігається деяке уповільнення. Вони все ще поповнюють запаси, але вже повільніше", — зазначив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії.
Газета вказує, що неясно, коли саме почалося сповільнення виробництва урану, але, схоже, Іран став турбуватися, що його програма збагачення ядерного палива може стати головною військовою мішенню.
"Ізраїль регулярно проводить навчання, що імітують бомбардування, а США понад 15 років вживають заходів, спрямованих на саботаж програми", — мовиться у статті.
Як пише NYT, Іран заперечує, що його метою є створення ядерної зброї, й досі представники розвідки інформували, що немає жодних доказів того, що він прагне її створення.
"Іранська влада, схоже, ретельно вивіряє свою діяльність зі збагачення урану, аби залишатися трохи нижче порога збройового матеріалу. Зазвичай під цим розуміють уран, збагачений до 90% чистоти, але зброю можна створити і на паливі, збагаченому дещо нижче цього рівня", — додали журналісти.
Профільний комітет Ради підтримав законопроєкт щодо розмитнення авто в "Дії" — Федоров
Парламентський Комітет з фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт №10380, який стосується розмитнення автомобілів через застосунок "Дія".
Про це у Telegram повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
Після ухвалення документа українці зможуть подати декларацію для розмитнення автомобіля в застосунку чи на порталі "Дія".
Міністр наголосив, що це важливий антикорупційний закон. За його словами, цифровізація зробить процес розмитнення прозорим і швидким й унеможливить корупційні схеми на митниці.
Єрмак обговорив із Салліваном потреби української армії
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак поговорив телефоном із з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном. Зокрема сторони обговорили поточну ситуацію на фронті та дії ЗСУ задля відсічі російського вторгнення. У цьому контексті були розглянуті актуальні потреби української армії.
Про це Андрій Єрмак повідомив у Telegram.
"Акцентував, що кожного дня і ночі українські міста та громади страждають від терористичних повітряних атак Росії, тож потреба у посиленні системи ППО України залишається дуже гострою", — сказав керівник ОПУ.
Зі свого боку Салліван привітав Україну з рішенням лідерів ЄС про виділення Україні макрофінансової допомоги у розмірі 50 млрд євро у межах програми Ukraine Facility.
Також він зазначив, що адміністрація президента Байдена веде активний діалог з конгресменами обох партій, щоб досягти згоди Конгресу США щодо ухвалення фінансування для України.
На війні в Україні РФ втратила 830 військових за добу — Генштаб
Станом на ранок 2 лютого загальні бойові втрати Росії з початку повномасштабного наступу на Україну 24 лютого становлять близько 387 060 військовослужбовців.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу Збройних сил України.
За даними Генштабу, за добу російське військо втратило 830 військових.
З техніки окупанти РФ втратили:
- танків ‒ 6331 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 11792 (+19) од,
- артилерійських систем – 9274 (+46) од,
- РСЗВ – 978 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 663 (+0) од,
- літаків – 332 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7146 (+5),
- крилаті ракети ‒ 1847 (+0),
- кораблі /катери ‒ 24 (+1) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12316 (+49) од,
- спеціальна техніка ‒ 1470 (+8)
Дані уточнюються.
Українська ППО вночі знищила 11 "шахедів" — Повітряні сили ЗСУ
Проти ночі 2 лютого Росія атакувала Україну 24-ма ударними дронами типу "Shahed-136/131" з кількох напрямків. У результаті роботи ППО було знищено 11 безпілотників.
Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ
Зазначається, що дрони запускали з Приморсько-Ахтарська (Росія) та Чауди (Крим). Зокрема удар було спрямовано по об’єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині.
"Загалом, силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 11 ударних дронів у межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей", — йдеться у повідомленні.
Крім того, щонайменше сім ударних безпілотників не досягли своїх цілей і локаційно втрачені, додали у Повітряних силах.
На фронті відбулось 63 бойових зіткнення з армією РФ — Генштаб
Збройні сили України продовжують утримувати позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Загалом протягом минулої доби на фронті відбулось 63 бойових зіткнення з російською армією.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 2 лютого.
"Противник завдав 2 ракетних удари, один з яких керованою авіаційною ракетою Х-59 по цивільній інфраструктурі Мирнограду Донецької області. Також окупанти завдали 85 авіаційних ударів, здійснили 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях ЗСУ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові приватні та багатоквартирні будинки, школа та інша цивільна інфраструктура", — йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Також вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 25 дронів типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 11 з них знищено.
Авіаційних ударів зазнали: Вовчанськ, Вільхуватка, Колодязне, Синьківка, Піщане Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Спірне, Суха Балка, Новобахмутівка, Новокалинове, Очеретине Авдіївка, Орлівка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Єлизаветівка, Вугледар, Новодонецьке, Старомайорське Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Новокаїри, Червоний Маяк, Новоберислав, Берислав, Кринки Херсонської області.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Яка ситуація на фронті
В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку відбито 5 атак армії РФ біля Іванівки Харківської області.
На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаку окупантів в районі Тернів Донецької області.
На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито атаку противника поблизу Кліщіївки Донецької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку ЗСУ продовжують стримувати армію РФ, яка не полишає спроб оточити Авдіївку.Тут Сили оборони протягом минулої доби відбили 16 атак противника в районі Авдіївки та ще 6 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 11 атак.
На Шахтарському напрямку ЗСУ відбили атаку противника південніше Золотої Ниви Донецької області.
На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито атаку окупантів у районі Роботиного Запорізької області.
В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, росіяни не полишають спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 14 марних штурмових дій.
"Водночас українські воїни активними діями завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують російську армію вздовж всієї лінії фронту", — додали у Генштабі ЗСУ.
Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 4 артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника.
Також минулої доби силами ГУР МО України в західній частині тимчасово окупованого Криму знищено ракетний катер 41-ї бригади ракетних катерів Чорноморського флоту РФ.
Росія безпілотником атакувала підстанцію в Кривому Розі
Внаслідок нічної атаки безпілотників на Кривий Ріг у Дніпропетровській області знеструмлені побутові та промислові споживачі. Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Як зазначили в пресслужбі, у ніч на 2 лютого Росія здійснила новий масований дроновий удар по південним та центральним областям України. На жаль, є пошкодження на одній з підстанцій НЕК "Укренерго". У місті Кривий Ріг знеструмлені побутові та промислові споживачі.
"Фахівці "Укренерго" та ДСНС оглядають обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи почнуться одразу після закінчення огляду", — йдеться у повідомленні. Також вночі вибухи чули на Кіровоградщині.
У Кривому Розі чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного.
В Повітряних силах ЗСУ попереджали про атаку безпілотників.
У Кропивницькому пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.
У регіоні оголошена повітряна тривога.
Глава НАТО озвучив суму загальної допомоги для України
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Сполучені Штати від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну надали Києву близько 75 мільярдів доларів допомоги. Слова посадовця цитує видання POLITIKO.
Столтенберг також зазначив, що за часткою ВВП більшість європейських країн надають Україні більше військової допомоги, ніж Сполучені Штати Америки.
"Усі союзники збільшили інвестиції в оборону після вторгнення Росії в Україну, додавши 450 мільярдів доларів внутрішніх інвестицій у оборону по всьому альянсу", — каже Столтенберг.
Він також заперечив думку про те, що Європа не надає достатньої військової допомоги для України, аніж США.
"З моменту початку війни Сполучені Штати надали близько 75 мільярдів доларів. Інші союзники та партнери надали понад 100 мільярдів доларів, і якщо виміряти частку ВВП, більшість союзників надають більше, ніж Сполучені Штати", – зауважив генсек НАТО.