Зареєстрована петиція звернення про надання звання Героя України посмертно військовому з Тернопільщини Василю Здебу набрала 25 058 голосів. Тепер її має розглянути президент України. Петицію зареєструвала наречена Єва Решетило.

Про це повідомили на сайті офіційного інтернет-представництва президента України.

Василь Здеб добровільно пішов на війну, коли йому був 21 рік. У 54-й окремій механізованій бригаді став командиром взводу. Був нагороджений почесною відзнакою "Хрест 54 ОМБР" за мужність та відвагу і нагрудним знаком "Срібний хрест" за особистий внесок у розвиток ЗСУ, успішне виконання бойових завдань.

"Під час свого першого бою отримав контузію, але відмовився від евакуації, щоб не залишати побратимів. Завжди проявляв ініціативу, був витривалим, безстрашним. Заслужив авторитет своїм героїзмом, стійкістю і відвагою, як командир взводу. Завжди підтримував своїх підлеглих, піклувався про збереження їх життів і виносив на собі поранених з поля бою", — йдеться у повідомленні.

У жовтні 2023 року Василя поранило осколками від ракети в Донецькій області. Місяць лікарі боролися за його життя, але врятувати бійця так і не вдалося. Помер військовий 1 листопада.

Петицію зареєстрували 8 грудня 2023 року.