Що відомо про Гостиний двір

Гостиний двір у Києві — монументальний торговий комплекс на Контрактовій площі на Подолі, частково зведений у 1809–1813 роках за проєктом архітектора Луїджі Руска.

Пізніше, у 1828–1833 роках, його перебудували за проєктом Андрія Меленського, а потім ще раз — наприкінці ХІХ століття. У 1983–1990 роках його знесли та відбудували заново за раннім проєктом Руска. У 2013 році розпочато масштабну реконструкцію за проєктом Андрія Миргородського.

26 квітня 2012 року депутати Київради надали дозвіл на розробку проєкту землеустрою ПАТ "Укрреставрація" для реконструкції будівлі під торговельно-офісний центр з гостьовою стоянкою. Через це у Гостиному дворі відбулись акції протесту.

У 2013 році голова КМДА Олександр Попов повідомив, що за рішенням Мінкульту Гостиний двір та ще 30 будинків історичного Подолу набули правового статусу комплексу пам’яток містобудування місцевого значення. За його словами, тепер будівлю не реконструюють, а реставрують.

У червні 2014 року Київський апеляційний адмінсуд скасував рішення Київради про виділення землі забудовнику Гостиного двору під протиправну реконструкцію будівлі.

З 2018 року столична влада очікує на передання Гостиного двору у власність громади. У лютому 2021 року мер Києва Віталій Кличко звертався до уряду з проханням передати будівлю громаді столиці для створення у ньому музею. З аналогічним проханням до прем'єр-міністра Шмигаля звертався й колишній міністр культури Олександр Ткаченко.

У березні 2021 року департамент охорони культурної спадщини КМДА подав позов в Окружний адміністративний суд Києва до Фонду держмайна щодо охоронного договору на будівлю Гостиного двору.

У серпні 2023 року Київський окружний адміністративний суд підтвердив, що Гостиний двір — пам'ятка архітектури національного значення.