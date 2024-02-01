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Кіровоградський музей отримав копії рукописів Маланюка. Оригінали зберігаються у Києві
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Кіровоградський музей отримав копії рукописів Маланюка. Оригінали зберігаються у Києві

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Кіровоградський музей отримав копії рукописів Маланюка. Оригінали зберігаються у Києві
Поштова картка підписана Євгеном Маланюком. Фото: Суспільне Кропивницький

Кіровоградський обласний краєзнавчий музей отримав копії рукописів письменника Євгена Маланюка, який народився у Кіровоградській області 1 лютого 1897 року – 127 років тому.

Музей отримав поштову картку, листи, рукописи й друковані аркуші з помітками віршів українського письменника, культуролога, літературного критика, сотника Армії УНР Євгена Маланюка.

З часів Другої світової війни ці документи зберігалися в Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України в Києві, розповів співробітник музею Олександр Косенко. "Ми, безумовно, не маємо можливості тримати в себе оригінали, але це автентичні копії, архівні та завірені".

Рукописи Євгена Маланюка
Рукописи Євгена Маланюка. Фото: Суспільне Кропивницький

Євген Маланюк народився 1 лютого 1897 року в містечку Архангород (сучасне селище Новоархангельськ Кіровоградської області). Навчався в Єлисаветградському земському реальному училищі. Брав активну участь у визвольних змаганнях доби Української Народної Республіки. Після приходу російської влади емігрував. Жив у Польщі, Чехословаччині, Німеччині, США. Помер у Нью-Йорку 16 лютого 1968 року.

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