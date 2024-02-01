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Попри небезпеку жителі Дніпра виходять на замерзлу річку. Що робити, якщо провалився під лід
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Попри небезпеку жителі Дніпра виходять на замерзлу річку. Що робити, якщо провалився під лід

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У Дніпрі мешканці житломасиву Покровський виходять на замерзлу річку. За інформацією обласного ДСНС, наразі крига небезпечна, а тому перебувати на ній заборонено. Лише від початку року на Дніпропетровщині під кригою потонуло двоє людей.

Шестирічний Тимофій бігає по льоду. До річки він прийшов разом з дідом. Чоловік — рибалка. Розповів Суспільному: на замерзлий Дніпро виходить щозими впродовж сорока років.

Катаються на ковзанах та рибалять: попри небезпеку відлиги дніпряни виходять на замерзлу річку
Сергій і Тимофій гуляють на кризі. Фото: Суспільне Дніпро

“Ну це вони (інші рибалки — ред.) йдуть туди, де течія. Там можна провалитися. А тут, в таких затоках, — ще ні. Крига нормальна, товста, це поки що не страшно. Ще два дні і все, виходити не будемо“, — каже Сергій.

Сергій розповідає, що на початку тижня на замерзлій річці бачив близько трьохсот рибалок. Нині, каже, майже нікого нема. Чоловік вважає, що більшість людей не вийшли на річку, бо бояться провалитися під кригу.

“Якщо справжній рибалка, то у нього в ящику є мотузка довга, щоб кидати і витягувати. Я навіть сам допомагав вилазити людям“, — каже Сергій.

Місцевий житель Юрій рибалить уперше за цю зиму. Аби не провалитися під кригу, він перевіряє її на міцність спеціальною палицею.

Катаються на ковзанах та рибалять: попри небезпеку відлиги дніпряни виходять на замерзлу річку
Юрій рибалить на кризі. Фото: Суспільне Дніпро

"Якщо ти з мізками — то тобі не страшно. Ти ж знаєш куди ти йдеш, все бачиш", — каже чоловік.

Мешканець житломасиву Юрій катається на ковзанах. Розповідає: робить це на замерзлому Дніпру щозими. Каже, це — його традиція з дитинства.

Катаються на ковзанах та рибалять: попри небезпеку відлиги дніпряни виходять на замерзлу річку
Юрій катається на ковзанах. Фото: Суспільне Дніпро

"Як визначити, що все гаразд? От так виходите і ось (б’є лід ковзаном — ред.), подивилися, якщо все гаразд — то так. А коли відлига, то краще не кататись", — каже чоловік.

Що робити, якщо провалився під кригу

За словами речниці ДСНС Дніпропетровщини Ольги Петренко, у січні 2024 року в області під кригу провалилися та потонули двоє людей. Рятувальниця каже, що наразі виходити на кригу заборонено. Проте, якщо людина все ж провалилась, потрібно дотримуватися декількох правил.

Катаються на ковзанах та рибалять: попри небезпеку відлиги дніпряни виходять на замерзлу річку
Провідна інспекторка ДСНС Дніпропетровщини Ольга Петренко. Фото: Суспільне Дніпро

"Закинути обидві руки на краї криги, а також спробувати підштовхнути, підняти своє тіло. При цьому руки ні в якому разі не зводити, а тримати максимально широко, допомагаючи собі ногами, для того, щоб вибратися на кригу", — розповідає рятувальниця.

Після цього треба відразу підводитися на ноги не можна, каже Ольга. За її словами, людині потрібно відповзти до товщого льоду, а тоді кликати на допомогу.

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