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На Запорізькому напрямку ЗСУ відбили атаку армії РФ біля Роботиного — Генштаб
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На Запорізькому напрямку ЗСУ відбили атаку армії РФ біля Роботиного — Генштаб

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ЗСУ відбили атаку армії РФ поблизу Роботиного на Запорізькому напрямку
ЗСУ. Фото ілюстративне. Фото: Facebook/ Генеральний штаб ЗСУ

На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили нову атаку російських військовослужбовців неподалік Роботиного.

Про це сьогодні, 1 лютого, повідомили у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито атаку російської армії біля Роботиного Запорізької області.", — йдеться у зведенні.

Також у Генштабі зазначили, що російські військові завдали авіаційного удару в районі Новодарівки та обстріляли з артилерії та мінометів більш ніж 20 населених пунктів, серед яких Полтавка, Червоне, Чарівне, Мала Токмачка, Роботине та Кам’янське Запорізької області.

Раніше Суспільне повідомляло, що армія РФ завдала 169 ударів по території 27 міст та сіл Запорізької області.

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