31 січня колегія суддів Закарпатського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу на вирок Іршавського районного суду щодо обвинуваченого у ДТП, в якій загинув закарпатський футболіст Мирослав Мудра.

Про це повідомили на сторінці Закарпатського апеляційного суду у Facebook.

За інформацією відомства, Іршавський районний суд призначив винуватцеві ДТП покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки, однак суд апеляційної інстанції визнав таке рішення місцевого суду несправедливим.

"Закарпатський апеляційний суд постановив: апеляційну скаргу Закарпатської обласної прокуратури задовольнити частково, а вирок Іршавського районного суду Закарпатської області від 10 лютого 2022 року в частині призначення покарання скасувати", — йдеться у повідомленні.

Відтак колегія суддів Закарпатського апеляційного суду збільшила винуватцеві ДТП строк позбавлення волі до 5 років 6 місяців з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки. В решті вирок залишили без змін.

Що відомо

ДТП, в якій загинув футболіст Мирослав Мудра, сталася ввечері 16 грудня 2020 року: водій однієї з машин допустив зіткнення з автомобілем, який рухався попереду і травмував трьох пішоходів: один загинув, ще двоє госпіталізовані до лікарні, — повідомила речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан. За її словами, водій машини був напідпитку, у нього виявили 1,4 проміле алкоголю.

Фото: Нацполіція Закарпаття

Мирослав Мудра був капітаном іршавської "Бужори"

Закарпатський футболіст Мирослав Мудра був капітаном іршавської "Бужори". Команда цього року виграла у аматорському чемпіонаті області та стала переможцем Суперкубка Закарпаття. У 14-ти матчах чемпіонату Мирослав забив 8 голів, також відзначився у матчі Суперкубка області.

Фото: Закарпатська асоціація футболу

Раніше 30-річний Мирослав Мудра виступав за виноградівський "Севлюш", з яким також здобував чемпіонство Вищої ліги області.

Фото: сторінка Мирослава Мудри у Faceook

Підписуйтеся на Суспільне Ужгород: Facebook, YouTube, Telegram, Viber, Instagram, Threads