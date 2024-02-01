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Вибухотехніки поліції знешкодили бойову частину російського дрона "Герань-2", збитого на Миколаївщині
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Вибухотехніки поліції знешкодили бойову частину російського дрона "Герань-2", збитого на Миколаївщині

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Вибухотехніки поліції знешкодили бойову частину російського дрона &quot;Герань-2&quot;, збитого на Миколаївщині
Російський дрон "Герань-2", збитий на Миколаївщині. Фото: Національна поліція України/Facebook

Вибухотехніки поліції знешкодили бойову частину російського дрона "Герань-2", що збили українські воїни під час атаки Миколаївщини. Фахівці вилучили та знищили її на відстані від населених пунктів.

Про це першого лютого повідомили у пресслужбі Національної поліції України.

Дрон, збитий українськими захисниками, впав у полі поблизу села. "Герань-2" несе на борту близько 45 кілограмів вибухівки та може вщент розтрощити приватну оселю, пояснили в поліції.

"Бойова частина "Герані" знаходилася у зведеному стані з підривачем. Вибухотехніки провели спеціальні підготовчі роботи та знищили її шляхом підриву", — розповів старший інспектор відділу вибухотехнічної служби Нацполіції у Миколаївській області Сергій Микитин.

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