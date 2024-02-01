НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
"Нагадуватиме про пекло на полі бою". Військовий капелан з Бучі отримав відзнаку "Золотий шеврон"
ЗСУВторгнення Росії в УкраїнуЛЮДИРегіони

"Нагадуватиме про пекло на полі бою". Військовий капелан з Бучі отримав відзнаку "Золотий шеврон"

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Анатолій Кушнірчук
Вручення відзнаки військовому капелану з Бучі. Фото: Бучанська міська рада

Бучанський військовий капелан Анатолій Кушнірчук з Київщини отримав відзнаку "Золотий шеврон".

Про це повідомляє Бучанська міська рада.

Чоловік служить священником в ЗСУ вже 10 років. Анатолій разом з іншими бійцями знаходиться у гарячих точках фронту, проводить богослужіння та підтримує побратимів перед боєм.

Військовий капелан каже, що ця нагорода нагадуватиме йому про десятки підрозділів ЗСУ і добровольців, поруч з якими проходив пекло бойових дій.

"Сотні почесних поховань захисників та тисячі очей зі сльозами та розірваними серцями. Я ні про що не жалкую. Це був мій вибір і покликання бути добровольцем, для кого війна не 700 днів, а 10 років поспіль", — зізнався Кушнірчук.

На відзнаці від Капеланського служіння ВСЦ ЄХБ України виділено напис: "За активну християнську позицію, патріотизм і участь у духовній опіці над Силами оборони України".

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Поховання Сергія Владикіна
Прикордонника з Луганщини поховали у Дніпрі майже через два роки після загибелі
Підласа
У Раді назвали, у яку суму обійдеться мобілізація 500 тисяч людей
В Ужгороді волонтери ремонтують та везуть на фронт авто для ЗСУ
В Ужгороді волонтери ремонтують та везуть на фронт авто для ЗСУ
Кожна збита ціль – врятовані життя українців: на Черкащині готують один із підрозділів протиповітряної оборони
Кожна збита ціль – врятовані життя українців: на Черкащині готують один із підрозділів протиповітряної оборони
На початок