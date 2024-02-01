Бучанський військовий капелан Анатолій Кушнірчук з Київщини отримав відзнаку "Золотий шеврон".

Про це повідомляє Бучанська міська рада.

Чоловік служить священником в ЗСУ вже 10 років. Анатолій разом з іншими бійцями знаходиться у гарячих точках фронту, проводить богослужіння та підтримує побратимів перед боєм.

Військовий капелан каже, що ця нагорода нагадуватиме йому про десятки підрозділів ЗСУ і добровольців, поруч з якими проходив пекло бойових дій.

"Сотні почесних поховань захисників та тисячі очей зі сльозами та розірваними серцями. Я ні про що не жалкую. Це був мій вибір і покликання бути добровольцем, для кого війна не 700 днів, а 10 років поспіль", — зізнався Кушнірчук.

На відзнаці від Капеланського служіння ВСЦ ЄХБ України виділено напис: "За активну християнську позицію, патріотизм і участь у духовній опіці над Силами оборони України".