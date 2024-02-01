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У Тернополі відкрили "Центр для людей з інвалідністю"
ІНВАЛІДНІСТЬРегіони

У Тернополі відкрили "Центр для людей з інвалідністю"

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У Тернополі розпочав роботу "Центр для людей з інвалідністю". Основним завданням центру є надання допомоги людям з інвалідністю.

Про це Суспільному розповіла керівниця проєкту Маріанна Гнатюк.

Центр відкрили за підтримки "Карітасу" Австрії. Керівниця проєкту Маріанна Гнатюк каже, що у ньому займатимуться люди з інвалідністю, ментальними, інтелектуальними та фізичними порушеннями.

У Тернополі відкрили "Центр для людей з інклюзією"
Учасники проєкту. Фото: Суспільне Тернопіль

"Центр буде містити певний ряд реабілітаційних заходів. Зокрема, це психологічні. Проведення групових та індивідуальних занять, логопедична терапія, фізична терапія і соціальна підтримка. Соціальна підтримка буде спрямована на набуття звичайних життєвих навичок, які всім людям доступні завжди, а людям які мають інклюзію, їх потрібного навчати".

Керівниця проєкту Маріанна Гнатюк
Маріанна Гнатюк. Фото: Суспільне Тернопіль

Простір організували в будівлі колишнього монастиря при парафії Успіння Пресвятої Богородиці. Його будуть відвідувати діти від 5 років та молодь.

"Ми вирішили, щоб ці стіни не пустували, щоб вони приносили користь. За базу цього проєкту ми беремо нашу молодь з інклюзією, яка вже є при "Карітасі" майже 7 років. Тоді проєкт цей називався "Життя у повноті", яким опікувався отець Тарас. Думаю, що навколо цього кістяка ми будемо формувати, якраз всіх учасників цього проєкту", — говорить директор Тернопільського "Карітасу" Роман Загородний.

Директор "Карітасу" в Тернополі Роман Загородний
Директор Тернопільського "Карітасу" Роман Загородний. Фото: Суспільне Тернопіль

Простір обладнаний творчою майстернею, де зберігаються матеріали для майстеркласів. Для учасників провели перше заняття з виготовлення стрітенських свічок.

Майстерклас із виготовлення стрітенських свічок
Майстерклас. Фото: Суспільне Тернопіль

Учасниця проєкту Богдана зробила свою свічку. Вона хворіє на правобічний сколіоз.

"Мені подобається, готуємо, проводимо різні майстеркласи, їздимо у поїздки. Я хочу поступати вчитися. Думаю, що на флористику. Якщо буде час, то я буду приходити сюди".

Тернополянка Богдана
Учасниця проєкту Богдана. Фото: Суспільне Тернопіль

Центр відвідують 18 осіб. У центрі також допомагатимуть переселенцям. Проєкт діятиме до 31 жовтня 2024 року. Далі робота буде залежати від фінансування.

"Ми хочемо, щоб кожна людина відчувала себе важливою, щоб вони розуміли свою важливість для суспільства, не соромилися звертатися за порадою. Отримати ті послуги, які дійсно їм є потрібно. І відчувати себе повноцінними членами суспільства", — каже керівниця проєкту Маріанна Гнатюк.

Автор: Христина Кругляк

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