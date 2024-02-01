За 2023 рік з обласного бюджету виділили приблизно п'ять мільйонів гривень на підтримку бізнесу Миколаївщини. Допомогу отримали 28 підприємств.

Про це розповіли на сайті Миколаївської обласної військової адміністрації.

До 2022 року програма фінансової підтримки малого та середнього бізнесу в регіоні була направлена на часткову компенсацію відсоткових ставок, повідомив директор департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської обласної військової адміністрації Олександр Корольов.

"З початком великої війни ситуація змінилася. Тому ми зробили зміни у програмі й розширили види фінансової підтримки", — пояснив Корольов.

Зі слів посадовця, це чотири напрями, на які з бюджету виділили приблизно п'ять мільйонів гривень:

часткова компенсація відсоткових ставок;

компенсація вартості основних придбаних засобів;

компенсація суми кредиту на відбудову зруйнованих приміщень внаслідок бойових дій;

компенсація вартості витрат на переміщення виробничих потужностей тих підприємств, які були релоковані та повернулися.

Протягом 2023 року 28 підприємств отримали фінансову підтримку у рамках програми, розповів чиновник.

"Ця програма дуже актуальна на сьогодні й підприємці, які брали участь, дуже раді, що область допомагає і підтримує місцевий бізнес в умовах воєнного стану", — підсумував Олександр Корольов.

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