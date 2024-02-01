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Rheinmetall купує контрольний пакет акцій румунського виробника автотехніки
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Rheinmetall купує контрольний пакет акцій румунського виробника автотехніки

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Rheinmetall
Штаб-квартира німецького машинобудівного та зброєбудівного концерну Rheinmetall у Дюссельдорфі, фото: AP

Німецький оборонний концерн Rheinmetal викуповує контрольний пакет акцій провідного румунського виробника автотехніки Automecanica Mediaș.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Через Rheinmetall Landsysteme GmbH Група буде володіти 72,5% акцій компанії, яка працюватиме в Румунії під назвою Rheinmetall Automecanica SRL. Решта акцій компанії залишаться в приватних руках. Контрактна угода ще потребує затвердження відповідними державними органами, перш ніж вона набуде чинності.

Нова компанія матиме назву Rheinmetall Automecanica SRL, і нове керівництво у середньостроковій перспективі оцінює річний обсяг продажів у 300 млн євро.

Повідомляється, що підприємство буде відігравати ключову роль у підтримці оперативної готовності бойових машин західного виробництва в Україні, а також забезпечувати матеріально-технічну підтримку.

"Присутність Rheinmetall у Румунії означає, що сили, розгорнуті на східному фланзі НАТО, зможуть розраховувати на коротший час реагування та надійніші ланцюжки постачання", — йдеться у повідомленні.

На потужностях виробника надалі планують обслуговувати та модернізувати шасі зенітних систем.

Rheinmetall вже має свої представництва в двох інших країнах на східному фланзі НАТО, Угорщині та Литві. Крім того, у грудні 2023 року Румунія надала Rheinmetall велике замовлення на системи протиповітряної оборони на 328 мільйонів євро.

Найбільше німецьке збройове підприємство Rheinmetall побудує новий завод з виробництва боєприпасів, щоб забезпечити виконання укладених контрактів та безперебійне постачання до України.

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