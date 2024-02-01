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Армія РФ що два тижні застосовує хімічну зброю на Бахмутському напрямку — майор Національної гвардії Нагорний
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Армія РФ що два тижні застосовує хімічну зброю на Бахмутському напрямку — майор Національної гвардії Нагорний

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На Бахмутському напрямку у Донецькій області російські військові застосовують раз на два тижні хімічну зброю проти українських військових.

Про це в ефірі "Суспільне. Спротив" розповів майор Національної гвардії, начальник штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж" Денис Нагорний.

"Якщо брати загально, то раз на два тижні російські військові застосовують хімічну зброю у нашій зоні відповідальності. Це сльозогінний газ та різні гази невідомого походження. В нас є протидія цьому. Ми очікуємо, що російська армія може застосувати хімічні боєприпаси, бо кількість вильотів російських літаків збільшилась, так само як вони використовують керовані авіабомби та фугасні авіабомби, так само, є можливість застосування хімічної зброї на цьому напрямку дуже висока", — уточнив Денис Нагорний

За його словами, російські військові продовжують штурми на Кліщіївські висоти та в районі Богданівки.

"Російські військові наганяють особовий склад, застосовують у великій кількості артилерію та міномети. Населені пункти обстрілювали з РСЗВ. Нещодавно армія РФ застосувала хімічну зброю також російські війська мінують логістичні шляхи з дронів та РСЗВ. Напрям дій противника не змінився, це напрямок Часового Яру, Іванівське, Кліщіївка та Богданівка", — каже військовий.

Він вважає, що зараз на Бахмутському напрямку затишшя.

"Але це може бути затишшя перед бурею. Під фейкові вибори російські військові намагатимуться штурмувати північний фланг Бахмуту — напрямок Сіверська, а також західний фланг — напрямок Часового Яру. Це варіанти, які очікуються", — поділився думкою Нагорний.

За словами військового Дениса Нагорного, зараз відчувається нестача боєприпасів.

"Їх ніколи не буває багато. Для оборони зараз вистачає, для операцій — недостатньо", — розказав начальник штабу артилерії.

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