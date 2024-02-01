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В.о. міського голови Чернігова Ломако визнав факт порушення ПДР на пішохідному переході
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В.о. міського голови Чернігова Ломако визнав факт порушення ПДР на пішохідному переході

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В.о. міського голови Чернігова Ломако визнав факт порушення ПДР на пішохідному переході
ФОТО: Суспільне Чернігів

Виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако визнав факт порушення ПДР на пішохідному переході на вулиці Івана Мазепи 25 січня.

Про це він сказав під час публічного звіту за 2023 рік на посаді в.о. міського голови Чернігова.

"Не виправдовуюся, було таке. Порушив. Сплатив штраф. Проте, відео дуже швидко потрапило в ЗМІ. Я розумію, що вони (силовики, — ред.) їздять за мною, слідкують, слухають кабінети, навіть, коли я гуляю з собакою", — сказав Ломако.
В.о. міського голови Чернігова Ломако визнав факт порушення ПДР на пішохідному переході
Ломако визнав факт порушення ПДР на пішохідному переході. ФОТО: скріншот телеграм-канал "Х ЧЕРНІГІВ"

Нагадаємо, 25 січня автомобіль BMW X3, яким користується Олександр Ломако, їхав вулицею Івана Мазепи. На відео з соцмереж видно, що автівка проїхала на червоний сигнал світлофора перед пішоходами, які вже почали переходити дорогу.

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