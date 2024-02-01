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На ТОТ Запорізької області окупанти почали завозити людей з РФ для голосування на "виборах" — Галіціна
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На ТОТ Запорізької області окупанти почали завозити людей з РФ для голосування на "виборах" — Галіціна

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Окупанти дозволять голосувати на виборчих дільницях ТОТ на Запоріжжі жителям Росії
Незаконні вибори у Севастополі. Фото ілюстративне. Фото: УНІАН

Окупаційна влада дозволить голосувати на незаконних виборчих дільницях на ТОТ Запорізької області військовим та жителям РФ. Це необхідно для створення фальсифікованої високої явки на виборах.

Про це сьогодні, 1 лютого, повідомила голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

Так, окупанти розпочали завозити жителів Росії до Бердянська для участі у голосуванні:

"Місцеві колаборанти заявили, що взяти участь у голосуванні в Бердянську зможуть так звані “гастролери” — громадяни РФ, які, за словами росіян, знаходяться на ТОТ у “відрядженні”, — йдеться у повідомленні.

Окремо дозвіл на дострокове голосування отримали й російські військовослужбовці, які перебувають на ТОТ Запорізької області — їх наразі перебуває близько 600 тисяч осіб на Сході та Півдні України:

"Таким чином російська влада сподівається намалювати собі видимість 80% явки в захоплених регіонах".

Окрім цього, окупаційна влада розпочала фіктивну реєстрацію для виборів, аби легалізувати незаконне голосування на тимчасово окупованих територіях України.

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