Поліція відкрила кримінальне провадження щодо загибелі собак у Тучинському геріатричному пансіонаті, що на Рівненщині.

Про це 1 лютого повідомили в пресслужбі поліції в Рівненській області.

Розслідують жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років.

У вівторок, 30 січня, на інцидент, який стався на території Тучинського геріатричного пансіонату, зреагував голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш:

"Підписав розпорядження про виведення зі складу комісії з реорганізації Марії Фурман, яка очолювала цей комунальний заклад. В листопаді 2022 року обласна рада прийняла рішення про реорганізацію деяких комунальних закладів у сфері соціального захисту населення, це стосується саме пансіонату в Тучині. Відповідну комісію очолила заступниця керівника. Тепер її замінить інша людина й фактично перебере на себе керівні повноваження", — пояснив посадовець у Telegram.

Що відомо про цей випадок

На території Тучинського геріатричного пансіонату знайшли тіла мертвих собак. Зоозахисники мають припущення, що тварин отруїли і заявляють, що раніше чули про подібні наміри.

Про це у Facebook 28 січня повідомила зоозахисниця Алла Лосік. Суспільне зібрало коментарі з цього приводу.

Позиція волонтерки Алли Лосік

За її словами, волонтери приїхали до закладу у жовтні 2023 року на прохання старости села, аби простерилізувати тварин:

"Ми там познайомилися безпосередньо з активною групою старших жінок, які опікуються цими тваринами. Ми стерилізували всіх тих тварин, які там знаходилися, окрім однієї, бо вона вже була достатньо у поважному віці. Тоді познайомилися з керівницею даного закладу, яка проявила надзвичайно високу агресію до нас з вимогами забрати, утилізувати, що завгодно зробити з цими тваринами. Ми намагалися знайти компроміс, тому що для цих людей важливі ці тварини, вони реально єдині живі створіння, хто проявляє взаємну любов".

Алла Лосік повідомила, що зберігали контакт з пані Комаровою, яка опікується тваринами, та привозили корм:

"Вчора вона зателефонувала й повідомила, що вночі були отруєні ці чотири собачки, яких ми стерилізували. Вона одну знайшла та приховала труп, щоб хоч якийсь був доказ. Інший труп знайшов староста на смітнику, як і дві інші собаки — вони бігли в агонії, одна впала й померла біля селищної ради, а інша — теж на вулиці. Він приїхав, познімав, викликав поліцію".

Алла Лосік додала, що, за її інформацією, у закладі з'явилася записка з погрозами щодо собак:

"Я спілкувалася з жінками, вони сказали, що з'явився новий чоловік переселенець з Донецької області, десь 3-4 місяці тому. Ходить п'яний, там є сусідка, жене горілку, він постійно п'яний. З'явилася записка, написана російською мовою, що він "убьёт" цих тварин. І фактично це й трапилось".

Позиція керівниці закладу Марії Фурман

Очільниця пансіонату зазначила, що від мешканців закладу та персоналу були скарги на тварин:

"Це питання дуже болюче, тому що наш заклад для людей похилого віку, а не для утримання собак. Це наша підопічна Комарова упродовж декількох років створює таку неблагоприємну ситуацію, вона прикормлює собак. Абсолютно не реагувала на зауваження наших спеціалістів, керівників закладу".

Марія Фурман розповіла, що жінка прихистила їх на території закладу й на ланцюг не прив'язувала:

"Приїхали, їх простерилізували, це не я просила. Я зверталася до старости, до тих, хто приїжджав, аби їх забрали до притулку. Казали, що там немає місць, що вони переповнені. Собаки агресивні, вони нападають на працівників".

Вона повідомила, що до закладу приїжджали працівники Держпродспоживслужби та соцзахисту:

"Підопічні, працівники, абсолютно всі звернулися з проханням посприяти тому, щоб цих собак забрали. Наш заклад не має права утримувати собак, тому що вони створюють небезпечні санітарні умови, собаки повинні бути вакциновані. Упродовж всього часу я зверталася до старости, до селищного голови. Є наказ Кабінету Міністрів №425 від 28.09.2010, хто несе за це відповідальність. В цьому звинувачують мене, коли я зверталася з листами спільно вирішити це питання".

Зі слів жінки, собаки також душили курей з сусідніх господарств:

"Я не буду мовчати, я не маю права такого робити в закладі соціального захисту. Я не проти тварин, я за тварин, щоб вони були. Але це заклад для людей похилого віку. Звідки я знаю, хто їх отруїв? При чому тут я? Староста приїхав, приїхала поліція. Слухайте, хіба це правильно, десь по смітниках [знайшов, — ред.], собаку машина збила, а він веде поліцію".

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