У Львові відбулась акція-розколяда "Стань голосом полонених". Її організували родичі захисників Маріуполя. До події долучились місцеві жителі, пластуни та львівські хористи.

Як це було, дізнавалося Суспільне.

Учасники акції зібрались о 18:30 на площі перед пам'ятником Шевченкові. Вони тримали плакати: "Free Mariupol defenders", Не мовчи, полон вбиває", "Free Azov" та чимало інших.

Учасники акції-розколяди "Стань голосом полонених". Фото: Анна Срогий/Суспільне Львів

Учасники акції-розколяди "Стань голосом полонених". Фото: Анна Срогий/Суспільне Львів

Учасники акції-розколяди "Стань голосом полонених". Фото: Анна Срогий/Суспільне Львів

Учасники акції-розколяди "Стань голосом полонених". Фото: Анна Срогий/Суспільне Львів

На розколяду прийшла Олена. Її син та чоловік перебувають у російському полоні з березня 2022 року.

"Син був у "ДНР", а за чоловіка нічого невідомо. Знаю, що був в Оленівці під час теракту, був поранений. Ми тут від всіх українців, щоб вони також піднімалися на захист наших військовополонених, тому що вже майже 2 роки полонені перебувають у дуже тяжких умовах", — каже жінка.

Акція на підтримку захисників Маріуполя, які перебувають в полоні. Фото: Анна Срогий/Суспільне Львів

Учасники акції з плакатами та прапорами. Фото: Анна Срогий/Суспільне Львів

Дана Лебінська приходить на акції, щоб підтримати інших батьків, адже її син рік був у полоні. У травні 2023 року його вдалося обміняти.

"Я буду виходити доти, доки не звільниться останній український полонений, ну і тим більше азовець — побратим мого сина. Я сказала, що не буде такого, що буде стояти одна мама, бо один син залишився, бо хтось є перший, хтось п'ятим, а хтось буде останнім обміняний", — говорить мама військового Дана Лебінська.

Акція на підтримку захисників Маріуполя, які перебувають в полоні. Фото: Анна Срогий/Суспільне Львів

Акція на підтримку захисників Маріуполя, які перебувають в полоні. Фото: Анна Срогий/Суспільне Львів

Учасники акції з плакатами та прапорами. Фото: Анна Срогий/Суспільне Львів

За словами організаторки акції Ірини Новосядло, близько 2000 військових з полку "Азов" досі в полоні. За два обміни у 2024 році жодного азовця не повернули.