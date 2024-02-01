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Власниця пішла в магазин: в Києві перехожі випадково забрали собі чужого собаку
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Власниця пішла в магазин: в Києві перехожі випадково забрали собі чужого собаку

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Лабрадор
Лабрадора повернули власниці. Фото: поліція Києва

У Києві молода пара забрала чужого лабрадора з вулиці, вирішивши, що він безпритульний.

Про це повідомляє столична поліція.

Жінка зателефонувала до поліції, оскільки зник її пес породи лабрадор в Шевченківському районі.

Як виявилось, вона зайшла у магазин та залишила тварину поряд із будівлею. У цей час хлопець із дівчиною побачили "безпритульного" песика, якого вирішили забрати до себе.

Поліцейські швидко розшукали чотирилапого Оскара та повернули власниці.

"Звертаємось до власників тварин з проханням не залишати без нагляду домашніх улюбленців. Вони завжди потребують уваги", — зазначили правоохоронці.

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