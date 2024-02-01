Власниця пішла в магазин: в Києві перехожі випадково забрали собі чужого собаку

У Києві молода пара забрала чужого лабрадора з вулиці, вирішивши, що він безпритульний.
Про це повідомляє столична поліція.
Жінка зателефонувала до поліції, оскільки зник її пес породи лабрадор в Шевченківському районі.
Як виявилось, вона зайшла у магазин та залишила тварину поряд із будівлею. У цей час хлопець із дівчиною побачили "безпритульного" песика, якого вирішили забрати до себе.
Поліцейські швидко розшукали чотирилапого Оскара та повернули власниці.
"Звертаємось до власників тварин з проханням не залишати без нагляду домашніх улюбленців. Вони завжди потребують уваги", — зазначили правоохоронці.