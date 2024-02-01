На Дніпропетровщині в рамках програми "єВідновлення" видали 10 сертифікатів на суму понад 14 мільйонів гривень.

Проєкт діє з осені 2023 року, розповіла Суспільному директорка департаменту житлово-комунального господарства облвійськадміністрації Валерія Гаркуша.

"Є відповідна комісія. Коли людина надає свою заявку через портал Дія, ця комісія автоматично бачить її в реєстрі зруйнованого та пошкодженого майна", — каже посадовиця.

За її словами, на Дніпропетровщині до Єдиного реєстру пошкодженого та знищеного майна внесено майже 12 тисяч об’єктів. Відновити житло люди можуть, скориставшись держпрограмами, або звернутися до місцевих органів влади.

"Місцева рада формує одразу штаб. На місцях приймають заявки. Місцеві органи самоврядування завжди знають, скільки, де і що пошкоджено. І вони миттєво реагують і допомагають людям", — зазначила Валерія Гаркуша.

Дніпрянка Дарина Сухоніс розповіла: з початку повномасштабної війни поруч з її будинком декілька разів влучали російські ракети. У квартирі жінки пошкодило тільки вікна. Тож вирішила не подавати заявку на програму "єВідновлення", а звернутися до місцевої влади. "Є гаряча лінія, куди можна подати заявку. Далі ви дивитесь: будинок належить до ОСББ чи до Жилсервісу. І звертаєтесь безпосередньо туди з заявкою. Приїжджають спеціалісти з замірами. У моєму випадку, коли вилетіли саме балконні двері, це було близько двох-трьох тижнів весь процес зайняв", — сказала Дарина.

Додаткову інформацію власники пошкодженого майна також можуть отримати у Центрах надання адміністративних послуг.

Автор Андрій Незнаєнко

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