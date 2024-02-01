Російського військовослужбовця визнали винним у знущаннях та катуванні жителів Херсонської області. Його засудили до 12 років ув’язнення.

По це повідомляється в Telegram Офісу Генерального прокурора.

З початку окупації російською армією Херсонської області військового РФ призначили так званим "комендантом-начальником гарнізону", який дислокувався у Лазурному. До підпорядкування псевдокомендатури увійшли населені пункти Лазурне, Приморське, Круглоозерка, Залізний Порт і територія Чорноморського біосферного заповідника.

"Так званий "комендант-начальник гарнізону" віддавав накази та особисто брав участь у затриманні й катуванні людей з проукраїнською позицією та захоплював їх нерухомість", — повідомили у відомстві.

Також він разом з іншими військовими РФ затримали голову однієї з селищних рад Скадовського району, якого тримали у підвалі пансіонату, били та стріляли над головою, погрожували стратою, вимагаючи інформацію про проукраїнськи налаштованих місцевих жителів та схиляли до співпраці.

Раніше в обласній прокуратурі повідомили, що за незаконне ув'язнення та катування під час окупації Херсона близько 90 місцевих жителів судитимуть військового РФ та жителя тимчасово окупованих Олешок з Херсонщини.

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