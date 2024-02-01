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Президент призначив начальника Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях
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Президент призначив начальника Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях

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Служба безпеки України
Фото: Служба безпеки України

Володимир Зеленський призначив Олександра Надточія начальником Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

Про це йдеться в указі №38/2024 від 31 січня.

Як уточнили Суспільному Донбас пресслужбі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, до цього Надточій був першим заступником начальника управління. Перед тим він працював у Полтавській області.

Попередній керівник управління СБУ Донецькій та Луганській областях — бригадний генерал Володимир Петриченко — має очолити управління у Вінниці, додали у пресслужбі. Петриченко президент призначив на посаду 5 липня 2019 року, звільнив 23 жовтня 2023 року.

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