На Волині знайшли тіло жінки, яка була в розшуку два тижні

У Зимнівській громаді вранці 1 лютого правоохоронці виявили тіло 50-річної жінки, яка перебувала в розшуку з середини січня. До її пошуків раніше залучали водолазів, котрі обстежували річку Луга.

Як розповіла в коментарі Суспільному старша інспекторка сектору комунікації Нацполіції в області Анна Павловська, жительку села Зимне знайшли інспектори Володимирського районного відділу поліції під час відпрацювання території громади.

"У розшуку вона була з 16 січня цього року. До поліції заявили родичі, що вона пішла з дому і не повернулася", — зазначила старша інспекторка.

Ознак насильницької смерті правоохоронці не виявили, сказала Анна Павловська, тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті. Обставини її загибелі з'ясовує слідство.

Термінові новини читайте в Telegram та Viber Суспільного Луцьк.