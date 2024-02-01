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8000 доларів за оформлення інвалідності: в Одесі на хабарі затримали завідувачку поліклініки
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8000 доларів за оформлення інвалідності: в Одесі на хабарі затримали завідувачку поліклініки

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8000 доларів за оформлення інвалідності: в Одесі на хабарі затримали завідувачку поліклініки
Затримання лікарки в Одесі. Фото: ГУНП в Одеській області

В Одесі завідувачку консультативного поліклінічного відділення одного з інститутів Національної академії наук України підозрюють в корупції.

Про це 1 лютого повідомили в Офісі генерального прокурора та поліції Одещини.

Слідство вважає, що лікарка обіцяла військовозобов’язаному за 8000 доларів видати довідку про стан здоров’я, подати та узгодити її в МСЕК для оформлення інвалідності другої групи. Це дозволило б чоловіку отримати відстрочку від мобілізації і право виїхати за кордон, додали в прокуратурі.

Жінку затримали 31 січня у службовому кабінеті після передачі грошей. Ще 200 доларів, як уточнили в прокуратурі, вона отримала напередодні.

В Одесі на хабарі затримали завідувачку поліклініки
Гроші, які вилучили під час затримання. Фото: ГУНП в Одеській області

Їй повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна. Кримінального кодексу України. Вирішуються питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади.

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