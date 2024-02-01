Мокрий сніг та дощ: погода у Донецькій області 2 лютого

2 лютого у Донецькій області буде хмарно з проясненнями. За даними синоптиків, вночі без істотних опадів, а вдень невеликий мокрий сніг та дощ.

Про це Донецький регіональний центр з гідрометеорології.

"Вітер вночі буде південно-західний від п'яти до десяти метрів на секунду. Вдень — північно-західний від семи до дванадцяти метрів на секунду. Температура вночі від двох градусів тепла до трьох морозу, вдень від одного до шести — тепла", — розповіли у центрі.

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