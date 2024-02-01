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Дудка-викрутка, надмогильні хрести, радивилівські голубці: у Рівному створили осередок нематеріальної культури
КУЛЬТУРАПоліссяСпадщинаТрадиціїРегіони

Дудка-викрутка, надмогильні хрести, радивилівські голубці: у Рівному створили осередок нематеріальної культури

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У обласному центрі народної творчості створили лабораторію нематеріальної культурної спадщини, щоб представляти Рівненщину як осередок традиційної культури. Зокрема, такі її елементи, як поліську дудку-викрутку, вбирання надмогильних хрестів та радивилівські голубці. Для популяризації розробили дев'ять банерів.

Над створенням лабораторії у Центрі народної творчості працювали більше року розповіла Суспільному директорка центру Ірина Рачковська.

"Ми залучили науковців, дослідників, майстрів народної творчості, також, використали матеріали етнографічних експедицій попередніх років, зокрема, фото та відеоматеріали. Це дуже клопітка робота підготовки інформаційної бази по кожному напряму".

Один з банерів присвячений поліській дудці-викрутці — давньому музичному інструменту, який був поширеним на півночі Рівненщини. У лютому 2023 року її внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини.

Дудка-викрутка
Фото: Суспільне Рівне

Дудку-викрутку почали популяризувати, як унікальний музичний інструмент, зазначив провідний методист обласного Центру народної творчості Сергій Востріков.

Дудка-викрутка
Фото: Суспільне Рівне

"Цінність цієї лабораторії у тому, що молодь може долучатися до ознайомлення з народними традиціями, учні та студенти можуть використати цю інформацію у своїх дослідницьких роботах. Також ця збірка нематеріальної культурної спадщини Рівненщини може бути цікава туристам, гостям міста".

традиційне вбрання
Фото: Суспільне Рівне

У лабораторії нематеріальної культурної спадщини планують організовувати майстер-класи, семінари, фольклорні та етнографічні зустріч та виставки. Першою розроблять експозицію традиційного для рівненського Полісся жіночого вбрання.

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