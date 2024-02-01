Волонтерки з Житомирщини шиють для поранених військових адаптивний одяг

Для воїнів ЗСУ, які лікуються у госпіталях, шиють адаптивний одяг у селищі Вакуленчук на Житомирщині. Речі виготовляють близько десяти місцевих жінок, які самостійно роблять викрійки та шиють готову продукцію.

Про це Суспільному розповів староста Вакуленчуківського старостинського округу Чуднівської міськради Володимир Гопак.

За його словами, ідею щодо пошиття адаптивного одягу для поранених бійців подав священик Українсько греко-католицької церкви, волонтер отець Роман.

"Спочатку місцеві майстрині в листопаді минулого року викроїли й пошили сімдесят бриджів. Кошти на тканину для цих швейних виробів зібрали під час благодійного ярмарку учні та вчителі Вакуленчуківської гімназії та працівники дитсадка "Берізка". Коли ми передавали ці бриджі разом із дітьми та педагогами в госпіталі області, то отримали нові замовлення на адаптивні штани для їхніх пацієнтів. У гімназії провели благодійний аукціон серед жителів селища і на виручені кошти закупили тканину й необхідну фурнітуру. Це дало можливість нашим швачкам пошити замовлену партію штанів, яку ми також передали в медзаклади. Робота у цьому напрямку триватиме, і ми вже оголосили збір тканини серед населення старостату", — сказав Володимир Гопак.

Володимир Гопак. Фото: надав для Суспільне Житомир Володимир Гопак

Головною серед волонтерок є професійна швачка Євдокія Смірнова. Вона навчила односельчанок, як правильно шити. За її словами, вже відправлено приблизно 150 одиниць адаптивного одягу для бійців, і зараз шиють нову партію.

"Я просто показала послідовність, як правильно робити. Створила власні викройки, зробила перший одяг, показувала і розповідала дівчатам, і вони, молодці, працюють самостійно", — розказала Євдокія Смірнова.

Євдокія Смірнова, селище Вакуленчук, Житомирщина, 1 лютого 2024 року. Фото: Дмитро Поліщук/Суспільне Житомир

Більшу частину роботи жінки виконують вдома на своїх швейних машинах. Волонтерка Зоя Мартинюк пояснила, що процес не складний: потрібно лише зробити викрійку та пришити липучки.

"Зазвичай всі шиють у себе вдома. Привозити сюди швейні машини — це важко і не зручно, у нас тут лише оверлок. Тому ми тут використовуємо лише оверлок", — розказала Зоя Мартинюк.

Зоя Мартинюк, селище Вакуленчук, Житомирщина, 1 лютого 2024 року. Фото: Дмитро Поліщук/Суспільне Житомир

Зі слів Тетяни Семенюк, адаптивний одяг легко знімається та надягається за допомогою липучок, що має значення для поранених бійців, які можуть бути обмежені у рухах.

"Наприклад, у госпіталі поклали пораненого, надягають на нього штани і застібають липучки. Так само з бриджами — якщо дитина лежить на ліжку, під неї їх підтягнули і застібнули, от і все", — пояснює Тетяни Семенюк.

Тетяна Семенюк, селище Вакуленчук, Житомирщина, 1 лютого 2024 року. Фото: Дмитро Поліщук/Суспільне Житомир

Окрім штанів та нижньої білизни, жінки також в'яжуть для військових адаптивні шкарпетки та теплі пояси на спину. Волонтерки розповідають, що вони готові шити речі постійно, але для цього потрібні тканина та нитки. Тому вони шукають благодійників, які могли б забезпечити їх матеріалами.

"Ми вже відправили дві партії, а тепер нас попросили зробити адаптивні шкарпетки. Вони призначені для тих, хто використовує апарат Єлізарова, тобто ці шкарпетки можна легко застібати та розстібати на хворому", — сказала волонтерка Єва Петрівна.

Єва Петрівна, селище Вакуленчук, Житомирщина, 1 лютого 2024 року. Фото: Дмитро Поліщук/Суспільне Житомир

Селище Вакуленчук, Житомирщина, 1 лютого 2024 року. Фото: Дмитро Поліщук/Суспільне Житомир

Селище Вакуленчук, Житомирщина, 1 лютого 2024 року. Фото: Дмитро Поліщук/Суспільне Житомир

Селище Вакуленчук, Житомирщина, 1 лютого 2024 року. Фото: Дмитро Поліщук/Суспільне Житомир

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