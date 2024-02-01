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В Закарпатській обласній станції переливання крові не вистачає донорів
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В Закарпатській обласній станції переливання крові не вистачає донорів

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Від 30 до 70 донорів щодня приходять на Закарпатську обласну станцію переливання крові від початку 2024 року. Про це Суспільному розповіла виконувачка обов'язків директора закладу Мирослава Хрипак.

За словами Мирослави Хрипак, окрім забору крові на станції, бригади лікарів виїжджають і в громади області. Таким чином вони збирають необхідну кількість крові, аби передати її для військових на передову.

Іван прийшов здати кров на прохання колеги. Це не перше його донорство. Чоловік каже: робив перерву через нові тату.

"Перша негативна. Це універсальна і можу бути донором для будь-кого. Почуваю себе непогано. Це не перша моя здача. Я знав, на що я йду і для мене це не страшно. Насправді, здавати кров із вени для мене набагато легше, ніж із пальця. У пальці момент проколу завжди лякає. Він очікуваний, швидко проходить, але все одно хвилюєшся. А з вени, то ти лежиш на м'якому кріслі, розслабився і просто чекаєш, коли трошки набереться", — додає Іван.

Богдана вирішила здати кров вдруге. Цього разу прийшла разом із подругою.

В Закарпатській обласній станції переливання крові не вистачає донорів
Фото: Діана Шух | Суспільне Ужгород
"Здаю другий раз. У мене 3 позитивна група крові. Здаю для тих, хто цього потребує. Наразі, чоловік у черзі попросив здати кров для дружини, хоча і планувала для ЗСУ", — розповідає донорка.

Потреба в донорах усіх груп та резусів існує постійно. Розповіла лікарка відділу заготівлі крові Оксана Турянчич. За її словами, через свята донорів було недостатньо.

"Початок 2024 року, тобто в перші дні січня, був не дуже активним у нас, адже були свята, люди пороз'їжджалися, студентів нема. Та тепер із другої половини січня трошки активізувалися донори. У середньому від 30 до 40 донорів приходять", — каже Оксана Турянчич.
В Закарпатській обласній станції переливання крові не вистачає донорів
Фото: Діана Шух | Суспільне Ужгород

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