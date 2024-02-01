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"Чекала з полону майже два роки": донька військового зі Львівщини про першу розмову з татом
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"Чекала з полону майже два роки": донька військового зі Львівщини про першу розмову з татом

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Донька захисника Василя Велюри Діана чекала на батька із полону майже 2 роки. Ветеран АТО повернувся у військо вранці 24 лютого 2022 року, а на початку березня зник. Під час останнього обміну, 31 січня, він став одним із 207 українців, яких повернули додому.

Більше про це дізнавалося Суспільне.

Діана Велюра розповідає, востаннє бачила батька перед початком повномасштабного вторгнення. 7 березня 2022 року чоловік зник.

"Пів року ніхто нічого не знав. Чи він безвісти пропав, чи він в полоні. Почали списки подавати, мама хвилювалась. Не спала ночами", — каже Діана Велюра.

Діана Велюра
Діана Велюра. Фото: Суспільне Львів

Згодом про те, що Василь у полоні, повідомили його побратими, яких обміняли раніше. Діана чекала на повернення батька майже 2 роки. Жодного листа, що писала родина, Василь не отримував. Про це він розповів доньці після звільнення. Дівчина каже, не могла повірити, що тата повернули, поки він сам не зателефонував.

Василь Велюра
Василь Велюра. фото: Facebook/Офіс Омбудсмана України

"Коли він подзвонив, я його зразу не впізнала голосу. Він каже: "Привіт, доця, це я". І все... я нічого не могла сказати. Казав, що скоро-скоро хоче вернутися додому. Каже: "Я їду, скучив за вами, хочу вас побачити якнайшвидше". Каже: "Я вже виходжу з машини, і я вже хочу йти пішки, і дойду до вас, хочу вже побачити, обійняти всіх, поцілувати", — ділиться донька Василя Велюри.

Василь Велюра
Василь Велюра. Фото: Telegram/Zelenskiy Official

Зараз на приїзд Василя Велюри на Львівщину окрім Діани чекає його молодша донька та дружина.

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