У місті Олександрія Кіровоградської області рідним п’ятьох загиблих на війні з РФ бійців вручили їхні нагороди.
За інформацією голови Олександрійської громади Сергія Кузьменка, нагороди вручили рідним Олександра Красюка, Назара Кам’янецького, Володимира Комишана, Дмитра Карякіна та Антона Кудима.
43-річний солдат Олександр Красюк загинув у травні 2022 року внаслідок ракетного обстрілу військової частини на Чернігівщині. Його посмертно нагородили медаллю "За військову службу Україні".
Командир механізованого відділення Назар Кам’янецький, 2000 року народження, загинув у лютому 2023 року. Його посмертно нагородили орденом "За мужність" III ступеня.
58-річний Володимир Комишан загинув 17 серпня 2022 року під час виконання бойового завдання на території Донецької області. Його посмертно нагородили медаллю "Захиснику вітчизни".
Почесними нагрудними знаками Головнокомандувача Збройних Сил України "Комбатантський хрест" посмертно нагородили Антона Кудима та Дмитра Карякіна, які загинули 19 липня та 16 серпня 2023 року в Бахмутському районі на Донеччині. Антону Кудиму було 42, а Дмитра Карякіну – 43 роки.