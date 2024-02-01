У місті Олександрія Кіровоградської області рідним п’ятьох загиблих на війні з РФ бійців вручили їхні нагороди.

За інформацією голови Олександрійської громади Сергія Кузьменка, нагороди вручили рідним Олександра Красюка, Назара Кам’янецького, Володимира Комишана, Дмитра Карякіна та Антона Кудима.

43-річний солдат Олександр Красюк загинув у травні 2022 року внаслідок ракетного обстрілу військової частини на Чернігівщині. Його посмертно нагородили медаллю "За військову службу Україні".

Олександр Красюк та медаль "За військову службу Україні". Колаж: Суспільне Кропивницький

Командир механізованого відділення Назар Кам’янецький, 2000 року народження, загинув у лютому 2023 року. Його посмертно нагородили орденом "За мужність" III ступеня.

Назар Кам'янецький та орден "За мужність" III ступеня. Колаж: Суспільне Кропивницький

58-річний Володимир Комишан загинув 17 серпня 2022 року під час виконання бойового завдання на території Донецької області. Його посмертно нагородили медаллю "Захиснику вітчизни".

Володимир Комишан та медаль "Захиснику вітчизни". Колаж: Суспільне Кропивницький

Почесними нагрудними знаками Головнокомандувача Збройних Сил України "Комбатантський хрест" посмертно нагородили Антона Кудима та Дмитра Карякіна, які загинули 19 липня та 16 серпня 2023 року в Бахмутському районі на Донеччині. Антону Кудиму було 42, а Дмитра Карякіну – 43 роки.