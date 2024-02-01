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В Олександрії на Кіровоградщині рідним п’ятьох загиблих військових вручили державні нагороди
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В Олександрії на Кіровоградщині рідним п’ятьох загиблих військових вручили державні нагороди

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нагороди загиблим олександрійцям 1 02 2024
Нагороди вручили рідним п'ятьох загиблих військових. Фото: Facebook Олександрійської міської ради

У місті Олександрія Кіровоградської області рідним п’ятьох загиблих на війні з РФ бійців вручили їхні нагороди.

За інформацією голови Олександрійської громади Сергія Кузьменка, нагороди вручили рідним Олександра Красюка, Назара Кам’янецького, Володимира Комишана, Дмитра Карякіна та Антона Кудима.

43-річний солдат Олександр Красюк загинув у травні 2022 року внаслідок ракетного обстрілу військової частини на Чернігівщині. Його посмертно нагородили медаллю "За військову службу Україні".

Олександр Красюк медаль посмертно
Олександр Красюк та медаль "За військову службу Україні". Колаж: Суспільне Кропивницький

Командир механізованого відділення Назар Кам’янецький, 2000 року народження, загинув у лютому 2023 року. Його посмертно нагородили орденом "За мужність" III ступеня.

Назар Кам'янецький
Назар Кам'янецький та орден "За мужність" III ступеня. Колаж: Суспільне Кропивницький

58-річний Володимир Комишан загинув 17 серпня 2022 року під час виконання бойового завдання на території Донецької області. Його посмертно нагородили медаллю "Захиснику вітчизни".

Володимир Комишан та медаль
Володимир Комишан та медаль "Захиснику вітчизни". Колаж: Суспільне Кропивницький

Почесними нагрудними знаками Головнокомандувача Збройних Сил України "Комбатантський хрест" посмертно нагородили Антона Кудима та Дмитра Карякіна, які загинули 19 липня та 16 серпня 2023 року в Бахмутському районі на Донеччині. Антону Кудиму було 42, а Дмитра Карякіну – 43 роки.

Антон Кудим та Дмитро Карякін та хрест
Антон Кудим та Дмитро Карякін та "Комбатантський хрест". Колаж: Суспільне Кропивницький

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