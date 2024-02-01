За січень у війні проти України загинули 27 кримчан — правозахисники

Протягом січня на лінії бойового зіткнення у війні Росії проти України загинули щонайменше 27 кримчан. Кожен п'ятий з них був мобілізованим окупантами у Криму та брав участь у боях не добровільно, ще кожен третій — житель Севастополя.

Про це повідомляє правозахисна ініціатива "Кримський епізод" на своєму каналі у Telegram.

Щонайменше чотирьох кримчан українські воїни взяли в полон. З них двоє повідомили, що воювали у складі ЗС РФ після мобілізації.

"Загалом структура втрат, на думку експертів "Кримського епізоду", вирізняється істотним скороченням відомостей про загиблих у складі приватних військових компаній, які раніше вербували до своїх підрозділів здебільшого ув'язнених. Так, із 27 убитих у січні кримчан встановлено, що тільки двоє мали стосунок до ПВК", — йдеться у повідомленні.

Також з 27 вбитих 12 — були контрактниками, шестеро — мобілізованими, ще щодо шістьох загиблих кримчан на фронті статус участі встановити не вдалося. Окремо виділено випадок, коли солдат строкової служби уклав контракт до завершення "строкової" (що ставить під сумнів добровільність участі) і потім був убитий на Куп'янському напрямку.

На першому місці в географічному розрізі вбитих за січень кримчан — жителі Севастополя (кожен третій), на другому — мешканці Євпаторійського району (щонайменше чотири похоронки за перший місяць 2024 року). Ще по дві людини з Бахчисарайського району та Алушти.

"Стаття 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни забороняє комплектувати військові підрозділи жителями окупованих територій. Стаття 8 Римського статуту відносить примус громадян до служби у збройних силах країни-окупанта до воєнних злочинів", — нагадали у правозахисній ініціативі.

Наразі в Україні діє державний проєкт "Хочу жить", який може допомогти солдатам з Росії безпечно здатися в полон ЗСУ. Інформацію про це можна отримати за номерами цілодобової гарячої лінії проєкту: +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84 або через Telegram-канал ініціативи.

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