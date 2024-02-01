На Дніпропетровщині повідомлено про підозру у хабарництві двом працівницям територіального сервісного центру МВС України у Кам'янському та двом цивільним, які діяли у складі організованої групи.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Слідством встановлено, що на початку листопада 2023 року житель Кам`янського вирішив організувати злочинну групу з метою вимагання та отримання грошей від громадян за адміністративні послуги, які надавались територіальним сервісним центром.

Чоловік залучив двох працівниць сервісного центру та свою дружину. Працівниці створювали штучний дефіцит талонів електронної черги. Фігурант за гроші допомагав отримати талони, а також вирішити питання з реєстрацією транспортних засобів.

Усім учасникам групи інкримінують вчинення злочину за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до шести років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання для підозрюваних запобіжного заходу, а також перевіряється причетність до вчиненого інших осіб.

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