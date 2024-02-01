НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Створювали штучний дефіцит талонів. На Дніпропетровщині працівниць сервісних центрів підозрюють у хабарництві
КРИМІНАЛРегіони

Створювали штучний дефіцит талонів. На Дніпропетровщині працівниць сервісних центрів підозрюють у хабарництві

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
хабарництво, сервісний центр МВС
Фото: спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону/Facebook

На Дніпропетровщині повідомлено про підозру у хабарництві двом працівницям територіального сервісного центру МВС України у Кам'янському та двом цивільним, які діяли у складі організованої групи.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

Слідством встановлено, що на початку листопада 2023 року житель Кам`янського вирішив організувати злочинну групу з метою вимагання та отримання грошей від громадян за адміністративні послуги, які надавались територіальним сервісним центром.

Чоловік залучив двох працівниць сервісного центру та свою дружину. Працівниці створювали штучний дефіцит талонів електронної черги. Фігурант за гроші допомагав отримати талони, а також вирішити питання з реєстрацією транспортних засобів.

Усім учасникам групи інкримінують вчинення злочину за частиною 3 статті 368 Одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданої їй влади, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, вчинене повторно організованою групоюКримінального кодексу України. Їм загрожує до шести років позбавлення волі.

Наразі вирішується питання про обрання для підозрюваних запобіжного заходу, а також перевіряється причетність до вчиненого інших осіб.

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Розбійний напад, спецоперація поліцейських, вилучення боєприпасів
На Рівненщині поліцейські організували спецоперацію, щоб затримати чоловіка за розбійний напад на жінок
Підпільні покер-клуби: четвертого підозрюваного взяли під варту
Четвертого підозрюваного в організації підпільних покер-клубів взяли під варту
До суду скерували справу розвідника російського угруповання &quot;Призрак&quot;, якого затримали в Одесі
До суду скерували справу розвідника російського угруповання "Призрак", якого затримали в Одесі
Підозра директору Сєвєродонецької міської лікарні: яке майно, зі знайденого під час обшуку, арештували
Підозра директору Сєвєродонецької міської лікарні: яке майно, зі знайденого під час обшуку, арештували
На початок