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Армія РФ скинула з безпілотника вибухівку у Бериславі на Херсонщині, є поранена
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Армія РФ скинула з безпілотника вибухівку у Бериславі на Херсонщині, є поранена

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Херсонщина, обстріли
Херсонщина, Велетенське, зруйнований обстрілами РФ будинок. Фото: Херсонська ОВА/Телеграм

1 лютого 2024 року армія РФ скинула з безпілотника вибухівку у Бериславі на Херсонщині.

Про це повідомляє в Telegram обласна військова адміністрація.

За даними ОВА, це сталось близько 15:15. Поранена 48-річна жінка, з вибуховою травмою її доправили до лікарні. Також травмована втратила палець на руці.

Раніше в ОВА повідомили, що російські військові атакували бригаду "швидкої допомоги" у Бериславському районі. З безпілотника вдарили по медиках, які поверталися з виклику.

За даними керівника РВА Літвінова, протягом минулої доби, 31 січня, під авіаційними ударами російської армії перебували сім населених пунктів Бериславського району Херсонщини.

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