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На Київщині судитимуть росіянина, який організовував азартні ігри
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На Київщині судитимуть росіянина, який організовував азартні ігри

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На Київщині судитимуть росіянина, який організовував азартні ігри
Затримання підозрюваних. Фото: БЕБ

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області скерували до суду звинувачення стосовно організованої злочинної групи. Вони організували нелегальні азартні ігри на Бориспільщині.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Слідство встановило, що у травні 2023 року громадянин РФ, який проживає на території Київщини, організував роботу нелегальних гральних закладів на території Бориспільського району Київщини. До незаконної діяльності чоловік залучив ще трьох спільників, які виконували роль адміністраторів.

"Діяльність підпільного закладу ретельно приховували. Про візит до зали клієнти домовлялись заздалегідь з адміністраторами. Відкривалися лише для перевірених клієнтів", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час обшуків детективи вилучили речові докази, комп'ютерну техніку, відеокамери, термопринтери, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, чорнові записи та російські паспорти.

У грудні минулого року БЕБ повідомило про підозру організатору та трьом учасникам організованої злочинної групи за ч.3 ст.28Вчинення кримінального правопорушення групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією, ч.2 ст.203-2Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей Кримінального кодексу України. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

Підозрюваним загрожує штраф до п'ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на три роки.

Що відомо про гральний бізнес в Україні

Гральний бізнес в Україні заборонений законодавчо з 2009 року. Утім, оператори лотерей знаходили "лазівки" в законі та продовжували займалися ігровою діяльністю. У грудні 2019-го року тодішній міністр МВС Арсен Аваков дав вказівку закрити всі гральні заклади, які працюють на території України.

Щоб законодавчо врегулювати гральний бізнес, у липні 2020 року Верховна Рада ухвалила відповідний закон. Цим рішенням парламентарії дозволили діяльність офлайн- та онлайн-казино, покер в інтернеті, букмекерську діяльність та гральні автомати.

В Україні дозволено розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три-п'ять зірок, а в чотири-п'ятизіркових — казино. Дозволений вік учасника азартних ігор — від 21 року.

За ведення грального бізнесу без ліцензії передбачена кримінальна відповідальність: штраф від 170 тисяч до 680 тисяч гривень, за повторне порушення — від 680 до 850 тисяч гривень або ж позбавлення волі.

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