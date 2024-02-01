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На Миколаївщині четверо людей підірвалися на російському невідомому боєприпасі: один загинув
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На Миколаївщині четверо людей підірвалися на російському невідомому боєприпасі: один загинув

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На Миколаївщині четверо людей підірвалися на російському невідомому боєприпасі: один загинув
Сапери несуть тіло загиблого, Миколаївщина, 1 лютого 2024 року. Фото: ГУ ДСНС у Миколаївській області

Першого лютого на відкритій території поблизу села Євгенівка Миколаївської області четверо чоловіків підірвалися на невідомому боєприпасі. Один з них загинув. Троє інших перебувають у лікарні.

Про це повідомили в Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївські області.

Подія трапилася у Снігурівській громаді. Двоє травмованих дістались до лікарні самостійно, одного — забрала карета швидкої, повідомили надзвичайники.

"Тіло загиблого чоловіка піротехніки ДСНС винесли на безпечну ділянку та передали медикам", — додали у пресслужбі.

Начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта у власному Telegram-каналі звернувся до людей з проханням здати кров.

Пізніше начальник Снігурівської МВА повідомив, завдяки донації, лікарня отримала необхідну кількість крові.

"Завдяки небайдужості та згуртованості наших людей, лікарня вже отримала більш ніж необхідну кількість донорської крові для постраждалих за дуже короткий проміжок часу", — додав посадовець.

Сапери обстежують територію. Обставини події встановлюють.

У поліції повідомили, що боєприпас залишили по собі російські військові.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтеюЧастина друга статті 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством".

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