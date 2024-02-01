Виплати переселенцям у Черкасах: пояснили кому не платитимуть та чому

У Черкасах скасують виплати безробітнім переселенцям, які не сприяють своїй зайнятості. Фінансову допомогу для деяких категорій ВПО мали скасувати від 1 лютого, але відтермінували це до 1 березня.

Це стосується і тих, хто нині має достатні прибутки, розповіла заступниця Міністра соцполітики Дарина Марчак.

Фото: Суспільне Черкаси

Ірина та її донька Карина з Маріуполя. З окупації виїхали у березні 2022 року до Запоріжжя. Але врешті опинилися в Черкасах. Рідне місто тепер бачать лиш на фото: концерт на площі Свободи, селфі на фоні Драмтеатру та Азовське море.

Концерт на площі Свободи. Фото надала Ірина Клисичко

Фото надала Ірина Клисичко

"Спочатку були труднощі – ми шукали житло. Пропозицій було не так багато і ціни були дуже високі. У нас ще й кішка і це додавало складності. Половина з усіх пропозицій це відразу — ні. А далі всі труднощі як і у всіх переселенців, тому що немає нічого. Свого у нас майже нічого немає. Все потрібно купити, починаючи від чашки чи ложки. Коли ми виїхали у нас була невелика валіза, тобто геть трохи речей. Нам допомагали волонтери купувати частину речей".

Фото: Суспільне Черкаси

Попри труднощі Карина – навчається, а пані Ірина – працює. Диспетчерка металургійного заводу в минулому – нині менеджерка доброчинної організації.

"Працюю в програмі "Догляд удома". Ми надаємо соціальну допомогу для пенсіонерів, особам з інвалідністю".

Окрім зарплати щомісяця очікує і на державні виплати для переселенців – дві тисячі гривень. Цими грошима частково розраховується за оренду житла та допомагає доньці-студентці:

"У нашої родини виплати не збережуться, хоча я не знаю всіх ще подробиць. Я не отримуватиму, тому що працюю. Але ця допомога була доречна, тому що потрібно наймати житло та купувати щось для життя. Допомога від волонтерських організацій зараз на багато скоротилась. Ми багато спілкуємось з переселенцями. Зараз така ситуація в людей або їжа, або ліки, або житло. Тобто доводиться обирати між можливістю існувати. Тому ця допомога була дуже потрібна. Бо ціни зараз дуже високі".

Фото: Суспільне Черкаси

Якщо дохід в родині переселенців більший, ніж 9 444 гривні на одну людину – то виплати для них скасовують із 1 березня – зазначила заступниця Міністра соцполітики Дарина Марчак.

"Для родини із чотирьох людей – це означає, що точкою отсікання, при якій ця родина не зможе податися на допомогу, є приблизно 36 тисяч гривень. Це означає що обидва батьки мають отримувати зарплату суттєво вищу, ніж середня по країні".

Без виплат залишаться і безробітні, працездатні люди, які не доглядають дітей чи людей з інвалідністю, та не сприяють своїй зайнятості:

"Питання стоїть не в тому, щоб комусь забрати виплати та зекономити гроші. Насправді хороша прогресивна філософія соціальної політики – це те що держава тебе підстраховує, коли тобі потрібна допомога, у той спосіб який ця допомога потрібна. Потрібні субсидії на житло? Добре. Потрібен догляд за дітьми? Добре".

Заступниця Міністра соцполітики Дарина Марчак. Фото: Суспільне Черкаси

З 1 березня, виплати автоматично продовжать для переселенців-пенсіонерів, у яких пенсія менше, ніж 9 444 гривні, для людей з інвалідністю першої й другої групи, для дітей з інвалідністю віком до 18 років, тяжкохворих дітей, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, людей з їх числа віком до 23 років, а також батьків-вихователів і прийомних батьків.

А після подання заяви виплати можуть отримати й родини, дохід яких не перевищує 9 444 грн на одну людину, та родини, у яких є діти до 14 років, які не мають змоги відвідувати виховні та навчальні заклади або навчаються в гібридному форматі.

Виплати передбачені й для інших категорій. Повний перелік – на сайті Мінсоцполітики.

З 1 березня виплати скасують для переселенців:

Родини, дохід яких >9444 грн на одну людину

безробітних, але працездатних, які не доглядають дітей чи людей з інвалідністю.

Виплати автоматично продовжать для переселенців:

пенсіонерів, у яких обсяг пенсії не перевищує 9 444 грн

людей з інвалідністю першої й другої групи

дітей з інвалідністю віком до 18 років

тяжкохворих дітей

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

батьків-вихователів і прийомних батьків.

Після подання заяви виплати зможуть отримати:

родини, дохід яких не перевищує 9 444 грн на одну людину

родини, у яких є діти до 14 років, які не мають змоги відвідувати виховні та навчальні заклади.

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