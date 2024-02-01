У Полтаві підприємство "Полтавагаз" розпочало проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж у багатоквартирних будинках. Такі роботи проводитимуть раз на 3-5 років.

Сплатити за послугу споживач має протягом півроку в середньому від 80 до 300 гривень. Про це Суспільному розповіла речниця "Полтавагазу" Анжела Сливкіна.

Слюсар з обслуговування газопроводів Іван Лисенко перевіряє засувку та буде замінювати деталі. Суспільне Полтава

"Наприкінці минулого року НКРЕКП затвердила типовий договір на обслуговування газових мереж у багатоквартирних будинках, тож відсьогодні у місті Полтава розпочали проводити такі роботи. Сьогодні ми перебуваємо на першому такому об’єкті – це п’ятиповерхівка", — повідомила речниця підприємства "Полтавагаз" Анжела Сливкіна.

Графіки перевірки будинків

Щодо техобслуговування мешканців попереджають в оголошенні та припиняють розподіл газу у будинку на період проведення ТО. Графіки проведення робіт у багатоповерхівках та їх вартість "Полтавагаз" розміщує на сайті, говорить Анжела Сливкіна.

У будинку на вулиці Михайла Фісуна спеціалісти "Полтавагазу" проводять технічне обслуговування спільних внутрішньобудинкових газових мереж. Суспільне Полтава

"Є різниця у вартості по кожному будинку. У середньому в зоні обслуговування АТ "Полтавагаз" ця вартість коливається від 80 до 300 гривень приблизно. Тут у цьому будинку буде виставлений загальний рахунок, тому що є ОСББ. Там рахунок на 7 тисяч 700 гривень плюс-мінус. Тут 66 газифікованих квартир, тобто на 1 споживача відповідно це виходить приблизно 127 гривень", — розповіла речниця підприємства "Полтавагаз" Анжела Сливкіна.

Сума платіжки залежатиме від поверховості будинку, кількості квартир чи протяжності газопроводів.

Сума платіжки буде залежати від будинку. Суспільне Полтава

"До технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж входять: перевірка на щільність, герметичність заміна прокладок за необхідності перепакування муфт, контргайок, змащення кранів, якщо необхідно", — розповів старший майстер внутрішньобудинкової служби Сергій Калмиков.

За його словами, черговість проведення робіт залежатиме від віку будинків. Спочатку перевірятимуть старіші газові мережі.

Такі роботи будуть проводити раз на 3-5 років. Суспільне Полтава

"Це десь приблизно від 2 до 3 годин, задіяно від 2 до 4 людей у залежності від кількості будинків у графіку", — повідомив старший майстер внутрішньобудинкової служби Сергій Калмиков.

Як часто перевірятимуть будинки

За словами речниці підприємства “Полтавагаз” Анжели Сливкіної, роботи по технічному обслуговуванню проводитимуть раз на 3―5 років. Рахунки за послуги споживачам надійдуть протягом 10 днів після виконання робіт. Оплатити можна буде протягом пів року одним платежем або ж розділити суму на пів року.

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