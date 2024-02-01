На Тернопільщині викрили групу з трьох осіб, які через систему "Шлях" незаконно переправляли чоловіків мобілізаційного віку за кордон.

Про це повідомляють на сторінці Нацполіції області в соцмережі.

Житель Тернополя заснував громадську організацію. Це сприяло доступу до системи перетину кордону. Його спільниками стали ще двоє — тернополянин і житель Івано-Франківської області.

Начальник відділу міграційної поліції ГУНП в Тернопільській області Олександр Буняк повідомив, що 48 осіб, дані котрих внесли в систему "Шлях" за поданням цієї громадської організації, не повернулися в Україну після перетину кордону. Усі вони значилися, як водії, що мали здійснювати вантажні автомобільні перевезення гуманітарної допомоги.

Над викриттям цієї схеми працювали оперативники відділу міграційної поліції спільно з працівниками Державної прикордонної служби, слідчого управління та обласної прокуратури.

У ході кримінального провадження провели 12 санкціонованих обшуків. Вилучили документацію громадської організації, транспортні засоби, мобільні телефони, комп’ютерну техніку.

Учасникам групи повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Вирішують питання про запобіжний захід.