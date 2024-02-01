НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Буковині судитимуть 17-річного юнака, який "замінував" школу в Києві
МІНУВАННЯПОЛІЦІЯПРОКУРАТУРАШКОЛАРегіони

На Буковині судитимуть 17-річного юнака, який "замінував" школу в Києві

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Підліток із Буковини, який замінував школу в Києві, може провести 8 років за ґратами
Правоохоронці проводять слідчі дії в межах розслідування справи про неправдиве замінування школи в Києві. Фото: Кіберполіція/Facebook

Кіберполіція встановила особу псевдомінера, який повідомив про начебто закладену вибухівку в одній зі шкіл Києва. Лист із погрозами надіслав 17-річний хлопець із Буковини. Підлітку загрожує до восьми років ув'язнення.

Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура, а також Департамент кіберполіції у Facebook.

За даними слідства, хлопець із Чернівецького району надіслав на електронну пошту київської школи листа про те, що заклад начебто замінований. На місце викликали працівників вибухотехнічної та кінологічної служб, але жодних вибухових пристроїв правоохоронці не виявили.

Особу "жартівника" встановили. Як з'ясувалося, хлопець — активний користувач анонімних спільнот у соцмережах, учасники яких надсилають хибні повідомлення про мінування закладів освіти чи держустанов.

Правоохоронці провели обшук за місцем проживання юнака. Вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, що слугуватимуть речовим доказом у кримінальній справі.

17-річному жителю Буковини інкримінують ч. 2 ст. 259Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності КК України. Псевдомінеру загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нині правоохоронці завершили досудове розслідування і скерували обвинувачення на розгляд суду.

Що відомо про неправдиві повідомлення про мінування на Київщині

Від початку навчального року в Києві та області прокотилася хвиля повідомлень про замінування освітніх закладів. 1 вересня 2023 року до столичної поліції надходила інформація щодо замінування усіх середніх шкіл, розташованих у місті. Після перевірки вибухівку не знайшли.

4 вересня поліцію повідомили про замінування усіх торгово-розважальних центрів Києва. Окрім того, вночі поліція отримала повідомлення щодо замінування всіх вокзалів столиці та деяких медзакладів. Усі повідомлення виявилася неправдивими.

31 жовтня минулого року до поліції надійшло повідомлення про можливу небезпеку в одному з навчальних закладів на Білоцерківщині. Вибухотехніки спростували інформацію.

Наприкінці листопада 2023 року правоохоронці обстежували будівлю міської ради в Білій Церкві на Київщині після анонімного повідомлення про вибухівку.

У грудні Київщиною прокотилась нова хвиля повідомлень про фейкові мінування. Сапери перевіряли школи Броварів і торговельні заклади Борисполя.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що переважна частина неправдивих повідомлень про "мінування" шкіл і дитсадків у Києві та в інших регіонах надходили з ОРДЛО та Криму, тимчасово окупованих Російською Федерацією.

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Постанова про єдиний підхід до сертифікації операторів протимінної діяльності
Уряд ухвалив постанову про єдиний підхід до сертифікації операторів протимінної діяльності — Шмигаль
У Житомирі перевірили інформацію про мінування освітніх закладів
У Житомирі перевірили інформацію про мінування освітніх закладів
мінування, вибухотехніки
СБУ, редакція ЗМІ та школи. У Дніпрі отримали повідомлення про мінування 157 об`єктів: що показала перевірка
На Миколаївщині четверо людей підірвалися на російському невідомому боєприпасі: один загинув
На Миколаївщині четверо людей підірвалися на російському невідомому боєприпасі: один загинув
На початок