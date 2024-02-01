На Буковині судитимуть 17-річного юнака, який "замінував" школу в Києві

Кіберполіція встановила особу псевдомінера, який повідомив про начебто закладену вибухівку в одній зі шкіл Києва. Лист із погрозами надіслав 17-річний хлопець із Буковини. Підлітку загрожує до восьми років ув'язнення.

Про це повідомляє Чернівецька обласна прокуратура, а також Департамент кіберполіції у Facebook.

За даними слідства, хлопець із Чернівецького району надіслав на електронну пошту київської школи листа про те, що заклад начебто замінований. На місце викликали працівників вибухотехнічної та кінологічної служб, але жодних вибухових пристроїв правоохоронці не виявили.

Особу "жартівника" встановили. Як з'ясувалося, хлопець — активний користувач анонімних спільнот у соцмережах, учасники яких надсилають хибні повідомлення про мінування закладів освіти чи держустанов.

Правоохоронці провели обшук за місцем проживання юнака. Вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, що слугуватимуть речовим доказом у кримінальній справі.

17-річному жителю Буковини інкримінують ч. 2 ст. 259 КК України. Псевдомінеру загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нині правоохоронці завершили досудове розслідування і скерували обвинувачення на розгляд суду.

Що відомо про неправдиві повідомлення про мінування на Київщині

Від початку навчального року в Києві та області прокотилася хвиля повідомлень про замінування освітніх закладів. 1 вересня 2023 року до столичної поліції надходила інформація щодо замінування усіх середніх шкіл, розташованих у місті. Після перевірки вибухівку не знайшли.

4 вересня поліцію повідомили про замінування усіх торгово-розважальних центрів Києва. Окрім того, вночі поліція отримала повідомлення щодо замінування всіх вокзалів столиці та деяких медзакладів. Усі повідомлення виявилася неправдивими.

31 жовтня минулого року до поліції надійшло повідомлення про можливу небезпеку в одному з навчальних закладів на Білоцерківщині. Вибухотехніки спростували інформацію.

Наприкінці листопада 2023 року правоохоронці обстежували будівлю міської ради в Білій Церкві на Київщині після анонімного повідомлення про вибухівку.

У грудні Київщиною прокотилась нова хвиля повідомлень про фейкові мінування. Сапери перевіряли школи Броварів і торговельні заклади Борисполя.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що переважна частина неправдивих повідомлень про "мінування" шкіл і дитсадків у Києві та в інших регіонах надходили з ОРДЛО та Криму, тимчасово окупованих Російською Федерацією.