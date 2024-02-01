Уточнені дані: 24 бійці із Запорізької області повернули з російського полону

За оновленими даними, кількість військовослужбовців із Запорізької області, яких вдалося повернути з російського полону вчора, 31 січня, зросла з 18 до 24 людей. Також збільшилась кількість звільнених полонених бійців, які проходили службу в регіоні: з 38 до 54 військових.

Про це сьогодні, 1 лютого, повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко у коментарі Суспільному.

Наразі звільнені з полону військовослужбовці перебувають у лікувальному закладі поза межами Запорізької області:

"Всі військовослужбовці, зараз проходять медичне обстеження в наших лікувальних закладах, вони зараз перебувають в одному з таких закладів, де їм надають всебічну допомогу, як медичну так і психологічну".

Зазначається, що зараз стан військових задовільний, тож незабаром вони зможуть зустрітися з рідними:

"Ми ж розуміємо, що кожного дня наших хлопців катували, були допити щоденні тощо. І психологічно на них давили і заставляли підписувати, можливо, деякі документи, що скоріше за все, на співпрацю, але наші хлопці мужні, витримали і, Слава Богу, вони повернулися до дому".

Після проходження повного курсу лікування бійці, залежно від стану здоров'я, можуть повернутися на військову службу.

Що відомо про звільнених з російського полону 31 січня

31 січня під час обміну військовополонених 31 січня вдалося звільнити 180 рядових і сержантів, 27 офіцерів. Майже половина – захисники Маріуполя.

Серед звільнених з російського полону станом на 17:57 31 січня — 18 жителів Запорізької області, повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Серед інших, з російського полону повернули 21-річного військовослужбовця із Запорізької області Віктора Вогнистого. У полон він потрапив з "Азовсталі" у травні 2022 року.

Також серед тих, кого вдалося повернути з російського полону, є три військовослужбовці з Бердянська Запорізької області, повідомила голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

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