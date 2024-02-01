НовиниМобілізаціяВійнаТОП РегіонівВідеоІсторіїРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
З російського полону повернулося 24 жителя Запорізької області — Малашко
Вторгнення Росії в УкраїнуПолонЗСУРегіони

З російського полону повернулося 24 жителя Запорізької області — Малашко

Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Уточнені дані: 24 бійці із Запорізької області повернули з російського полону
Повернення полонених, 31 січня 2024 року. Фото: ЗОВА

За оновленими даними, кількість військовослужбовців із Запорізької області, яких вдалося повернути з російського полону вчора, 31 січня, зросла з 18 до 24 людей. Також збільшилась кількість звільнених полонених бійців, які проходили службу в регіоні: з 38 до 54 військових.

Про це сьогодні, 1 лютого, повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко у коментарі Суспільному.

Наразі звільнені з полону військовослужбовці перебувають у лікувальному закладі поза межами Запорізької області:

"Всі військовослужбовці, зараз проходять медичне обстеження в наших лікувальних закладах, вони зараз перебувають в одному з таких закладів, де їм надають всебічну допомогу, як медичну так і психологічну".

Зазначається, що зараз стан військових задовільний, тож незабаром вони зможуть зустрітися з рідними:

"Ми ж розуміємо, що кожного дня наших хлопців катували, були допити щоденні тощо. І психологічно на них давили і заставляли підписувати, можливо, деякі документи, що скоріше за все, на співпрацю, але наші хлопці мужні, витримали і, Слава Богу, вони повернулися до дому".

Після проходження повного курсу лікування бійці, залежно від стану здоров'я, можуть повернутися на військову службу.

Що відомо про звільнених з російського полону 31 січня

31 січня під час обміну військовополонених 31 січня вдалося звільнити 180 рядових і сержантів, 27 офіцерів. Майже половина – захисники Маріуполя.

Серед звільнених з російського полону станом на 17:57 31 січня — 18 жителів Запорізької області, повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Серед інших, з російського полону повернули 21-річного військовослужбовця із Запорізької області Віктора Вогнистого. У полон він потрапив з "Азовсталі" у травні 2022 року.

Також серед тих, кого вдалося повернути з російського полону, є три військовослужбовці з Бердянська Запорізької області, повідомила голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber

Топ дня
Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний
"Відмовитися від стереотипного мислення": Залужний про своє бачення стратегії війни у 2024 році Важливо
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн
В Україну прибули ще дві системи ППО, до березня ЄС передасть 52% від обіцяних боєприпасів. 710 день війни. Онлайн Оновлюється
Зеленський
В Україну прибули ще дві системи ППО — Зеленський
війна, ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулось 55 бойових зіткнень — Генштаб
Зеленський
Зеленський обговорив на Ставці п'ять питань для посилення України

Вибір редакції
Влад військовий 79 бригади служить в ТЦК в Одесі
"Не хочете йти у воєнкомат, бо там некваліфіковані? Йдіть до мене. Я кваліфікований". Історія ветерана з одеського ТЦК
Військова Олена Риж
"Не втома від війни, а страх" — Олена Риж про настрої серед цивільних, бій під Авдіївкою та службу в 47-й бригаді
Претендентка від республіканців на виборах президента Ніккі Гейлі
"Америка не проводить коронацій" — що відомо про Ніккі Гейлі, яка конкурує з Трампом на перших праймериз
Місце авіатрощі з керівництвом МВС у Броварах
"Цих людей поєднав гелікоптер" — спогади рідних та колег загиблих рік тому в авіатрощі в Броварах
Спецпредставниця США Пенні Пріцкер
"Україна перемагає обставини" — Пріцкер про затримку з допомогою США, інвестиції в Україну та конфіскацію активів РФ Ексклюзивно
Дізнайтесь більше
Болгарія, Україна, БТР
Болгарія почала відправку сотню бронетранспортерів для України
Вибухи у Полтавській області 31 січня 2024
Вибухи на Полтавщині 2 лютого: що відомо
Херсон, обстріли РФ, руйнування
Обстріли Херсона та Берислава, атаки авіабомбами Милівської громади. 709 день війни: хроніка подій в Херсонській області
Залужний
WP: Україна повідомляла США, що готується звільнення Залужного
На початок