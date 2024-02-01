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Жителі Кіровоградщини винні за теплопостачання понад 440 мільйонів. "Теплоенергетик" стягує борги через суд
КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИГРОШІЕлектроенергіяВодаЛЮДИРегіони

Жителі Кіровоградщини винні за теплопостачання понад 440 мільйонів. "Теплоенергетик" стягує борги через суд

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Жителі Кіровоградської області винні за комунальні послуги 739 мільйонів 500 тисяч гривень. Це на понад 86 мільйонів гривень більше ніж на початок минулого року. Найбільше заборгували за тепло- та водопостачання. Підприємство "Теплоенергетик" через особливість інженерних систем відключити послугу в окремому помешканні не може, тому стягують борги через суд.

За словами директорки департаменту житлово-комунального господарства Ольги Довжук, найбільше жителі області заборгували за теплопостачання — 440,1 мільйона гривень. За минулий рік заборгованість зросла майже на 23 мільйони. Найбільше підприємство області з теплопостачання "Теплоенергетик" має заборгованість від населення 166,6 мільйона гривень.

"Виконавець комунальної послуги, крім послуг з постачання та розподілу електроенергії та природного газу, має право обмежити, припинити надання послуги її споживачу", — сказала Ольга Довжук.

Інженерна система теплопостачання не дозволяє індивідуально відключати боржників, розповів керівник підприємства "Теплоенергетик" Олександр Чельник. Обслуговують 12400 споживачів, з них 9300 – боржники.

"Єдине, що можна зробити, це повністю залишити без тепла весь дім, але у цьому будинку мешкають люди, які справно платять. Для проведення позовної роботи у цьому році уже сплатили близько 400 тисяч гривень судових витрат. Нині формуються позовні заяви до боржників".

За словами керівника підприємства, несплата за послуги теплопостачання приводить до затримки виплат заробітних плат працівникам.

"Ми не можемо своєчасно чи у повному обсязі закупити матеріали, виконати роботи. Це також ті кошти, які могли б бути залучені до якихось програм реконструкції, модернізації".

Крім цього "Теплоенергетик" заборгував постачальнику газу національній компанії "Нафтогаз" 600 мільйонів гривень.

Кропивничанка Марина Віннік боргів за опалення та воду ніколи не мала. Вважає, під час війни тепло та водопостачання відключати не можна: "Зараз багато таких ситуацій, дуже сумних, прикрих, дуже горя багато. Тому я вважаю, на сьогодні цього не можна робити, бо люди ще більше будуть страждати".

29 грудня Кабмін скасував мораторій на відключення споживачів від житлово-комунальних послуг, якщо вони мають заборгованість. Мораторій діяв з початку введення воєнного стану в Україні. Також своїм рішенням Кабмін скасував заборону на нарахування пені та штрафів за несвоєчасну оплату комунальних послуг.

Борги у Кіровоградській області за водопостачання

За водопостачання і водовідведення жителі області заборгували 163 мільйони 800 тисяч гривень, це майже на 15 мільйонів більше, ніж рік тому, розповіла Ольга Довжук. Борг населення перед підприємством "Дніпро-Кіровоград" — 152,5 мільйона гривень, що на понад 13 мільйонів гривень більше ніж торік.

З 1 березня "Дніпро-Кіровоград" відключатиме від водопостачання тих, хто має непогашену заборгованість за спожиту послугу у понад три тисячі гривень. У багатоквартирних будинках застосовуватимуть систему "кріт", тобто відключатимуть без доступу до житла. У приватному секторі відключатимуть, розриваючи та блокуючи ввід у будинок.

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