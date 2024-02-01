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Кримський політв'язень Євген Каракашев вийшов на волю після 6 років колонії
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Кримський політв'язень Євген Каракашев вийшов на волю після 6 років колонії

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Євген Каракашев
Євген Каракашев. Фото: сторінка у соцмережі Євгена Каракашева

Кримський політв'язень Євген Каракашев, який до арешту займався реабілітацією дітей із дитячим церебральним паралічем в Євпаторії, вийшов із Балашовської критої в'язниці Саратовської області РФ після 6 років ув'язнення за "виправдання тероризму"ч. 2 ст. 205.2 КК РФ.

Про це повідомила його знайома на своєму Telegram-каналі.

"Женя Каракашев вийшов із Балашовської критої в'язниці", — написала вона.

Чоловік відбув частину терміну у виправній колонії-1 Кабардино-Балкарії, де його майже весь час тримали в єдиному приміщенні камерного типу (ЄПКТ). У листопаді 2022 року чоловіка перевели до Балашовської в'язниці після рішення суду.

Що відомо про Євгена Каракашева

Євген Каракашев закінчив медичний коледж та Таврійський університет імені Вернадського у Сімферополі, після чого пішов працювати до одного із санаторіїв у Євпаторії, де займався реабілітацією дітей із дитячим церебральним паралічем. Також він мав активну громадянську позицію та відвідував акції протесту.

1 лютого 2018 року приблизно 20 російських силовиків з понятими прийшли з обшуком до будинку Каракашева.

У квітні 2019 року суд засудив його до 6 років колонії загального режиму у справі про заклики до тероризму в інтернеті через два відео у соцмережах "Без назви" та "Останнє інтерв'ю приморських партизанів", оприлюднені у 2014–2015 роках у відкритому доступі у нього на сторінці. Але Каракашев не пам'ятає прикріпляв він це відео чи ні.

Спочатку у справі також була стаття про розпалювання ненависті та ворожнечі (ч. 1 ст. 282 КК), проте її виключили з обвинувачення після часткової декриміналізації.

Сам Каракашев пов'язував своє переслідування з участю в протесті проти забудови курортної зони біля Євпаторії в околицях солоного озера.

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