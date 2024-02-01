Спортсменка з Дніпропетровщини – призерка чемпіонату України з триатлону

Вихованка Дніпропетровської обласної школи вищої майстерності Крістіна Бєлоусова стала призеркою чемпіонату України з триатлону (акватлону).
Про це повідомили на Facebook-сторінці закладу.
Дівчина посіла третє місце серед юніорів з загальним результатом 33:25. Норматив з плавання спортсменка виконала за 10:12,6 та норматив з бігу за 23:12,4.
Зимовий чемпіонат України з триатлону (акватлону) серед юніорів, юнаків та кадетів. проходив у Львові з 27 по 29 січня.
Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро