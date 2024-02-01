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На Тернопільщині попрощалися із музикантом, бійцем Ігорем Федорчаком
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На Тернопільщині попрощалися із музикантом, бійцем Ігорем Федорчаком

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На Тернопільщині в останню дорогу провели військовослужбовця Ігоря Федорчака. Він був музикантом-інструменталістом. Писав свої пісні. Працював у музичній школі та планував запуск нового гурту. Боєць загинув 25 січня під час виконання бойового завдання у Запорізькій області.

Про це розповів Суспільному офіцер обласного центру комплектування Віктор Білас.

Попрощались з військовослужбовцем у церкві Святої Рівноапостольної княгині Ольги в селі Біла.

Похорон Ігоря Федорчака
Похорон у церкві Покрови Пресвятої Богородиці. Фото: Суспільне Тернопіль

"Це дуже добра людина, приємна, спокійна, розважлива, розумний був. Він закінчив педагогічний університет в Тернополі. Був хорошим музикантом. Він грав на кобзі, контрабасі, гітарі. Це була обдарована людина", — говорить троюрідний брат Олег Ляшук.

Троюрідний брат Олег Ляшук
Троюрідний брат Олег Ляшук. Фото: Суспільне Тернопіль

Двоюрідна сестра Олена Гушпет каже, Ігор навчався саперської справи в Британії. Він пішов на фронт в листопаді минулого року.

"Нічого поганого нікому не зробив. Завжди був смиренний, готовий до того, що попереду, не здавався і вірив у хороше. Рада, що запам’ятала його таким. Його посмішку ніколи не забуду. Він назавжди залишиться у моєму серці".

Сестра бійця Олена Гушпет
Двоюрідна сестра Олена Гушпет. Фото: Суспільне Тернопіль

Поховали воїна на Білецькому цвинтарі.

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Похорон у церкві Покрови Пресвятої Богородиці
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Прощання із воїном
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Похоронна процесія
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Жителі громади
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Похорон
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Поховали воїна на Білецькому цвинтарі
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Ігор Федорчак

Про творчість Ігоря розповів його друг Костянтин Матвіїшин. Він грав з ним у гурті "Etterion".

музиканти Ігор Федорчак та Костянтин Матвії
Ігор Федорчак і Костянтин Матвіїшин. Фото: Тетяна Шама

"Офіційний запуск гурту був запланований вже після перемоги, але одна пісня гурту є на всіх музичних платформах. Ігор хотів записати свою пісню, та не встиг. В пам’ять про нього я планую випустити цю пісню".

музичний гурт "Etterion"
Гурт "Etterion". Фото: Тетяна Шама

Автори: Надія Хара, Софія Хлистун

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